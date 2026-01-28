La desesperada búsqueda de Juan, el joven que salió en bicicleta hacia la cordillera y desapareció

La familia de Juan Laszeski -un muchacho de 21 años oriundo de Sarmiento, Chubut– lo busca con desesperación desde el 23 de enero, día en que salió de su hogar en el partido bonaerense de Vicente López y dejó de comunicarse. Un registro de una cámara de seguridad lo muestra en una estación de servicio en Garín.

Su hermana Teresa, quien vive con el joven que cursa estudios en la Universidad de San Andrés, relató al aire de TN que su hermano se marchó con la intención de realizar una excursión en bicicleta hacia la Cordillera, pese a no contar con el equipamiento adecuado. “Agarró bolsas, una mochila y se fue”, contó.

Además, señaló que Laszeski recibe tratamiento psiquiátrico y estaba atravesando un brote psicótico al momento de irse. Abandonó la medicación a mediados del año pasado, una decisión que, según aclaró, la familia no podía impedir al tratarse de un adulto. “Su cuadro venía empeorando y en ese ataque decidió iniciar esta travesía”, agregó.

Al principio, Teresa intentó hacer la denuncia en una comisaría de Vicente López, pero no se la aceptaron porque todavía había contacto con su hermano. Sin embargo, la comunicación se cortó pocas horas después. Al día siguiente, pudo acceder a las cámaras de la estación de servicio de Garín, donde se observa al joven con su bicicleta y casco.

A partir de aquel momento, no se tienen noticias de él. Amigos, familiares y personal policial intentaron localizarlo sin resultados. Existe un dato no confirmado que lo situaría en la zona de Pergamino, donde un testigo aseguró haberlo visto durante la noche del sábado, aunque no hay registros que lo respalden.

La familia recorre diferentes localidades y solicitó que la fiscalía avance en el relevamiento de cámaras de seguridad. “Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo”, expresó su hermana. También pidió que, si alguien lo encuentra, lo trate con calma, lo llame por su nombre y notifique de inmediato al 911 o a la policía local.

La última vez que se lo vio, vestía de negro y llevaba un casco negro con franjas verde agua, junto con una mochila negra marca HP. Su bicicleta es una GT, rodado 29.