"Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel

Facundo Mazzitelli de "Dormís Acá" dialogó con Red43 sobre cómo se viene desarrollando la temporada en la ciudad. Al respecto señaló: “Fue un año típico, ya con la falta de nieve y ahora con esto del incendio desde el vamos con la temporada de verano”.

Según explicó, el inicio de enero había sido alentador, pero la situación cambió con el avance del fuego. “Pintaba buena la temporada, al principio veníamos con buenas reservas, buen flujo de gente los primeros días de enero, hasta que se complicó bastante el incendio y eso invitó a los turistas a no venirse o a cancelar las reservas”, indicó.

Actualmente, la ocupación ronda entre el 40 y el 50%, comentó y agregó: “Para enero es muy poco, o sea es uno de los meses que esperamos bien alto para bancar toda la temporada baja que se viene después del verano”, remarcó. En comparación con otros años, sostuvo que “obviamente era muy superior, estabas entre el 70 y el 90% y algunos años, sobre todo con el Previaje, hemos tenido el 100% de ocupación”.

Mazzitelli detalló que el movimiento turístico actual se reparte “50 y 50 entre nacional y extranjero”, y explicó que la decisión de mantener el establecimiento abierto durante todo el año también responde a una función social. “Estamos todo el año, también por la cercanía al hospital. Mucha gente viene por eso, entonces tener un lugar económico y cerca del hospital hace que estemos abiertos”, señaló.

En cuanto a la estacionalidad, afirmó que “mayo y junio es temporada baja por completo” y destacó que actualmente “la más alta de todo el año es octubre, ya no es ni enero ni julio, es Campo de Tulipanes”.

Respecto al perfil del visitante, describió un público mayormente mochilero: “Lo que busca es comodidad, compartir, conocer, conectarse, y creo que este hostel tiene un poco de todo eso”. No obstante, advirtió sobre falencias en la conectividad interna: “En Esquel lo que más ofrecemos es montaña y naturaleza, pero al mochilero que no tiene movilidad propia se le complica mucho moverse”.

Pese a todo, destacó la experiencia positiva de quienes visitan la ciudad. “Yo creo que se van sorprendidos, todavía tenemos ese cartel de lugar de paso de la Ruta 40, y cuando entran terminan alargando su estadía o conociendo lugares”, afirmó.

Finalmente, fue crítico con la promoción del destino a nivel nacional. “Le falta muchísima publicidad, no se vende como un lugar turístico”, sostuvo, y agregó: “Falta conectividad aérea low cost, sin duda. Hoy salir de Esquel vale 500 mil pesos y desde Bariloche 50 o 60 mil”. En ese sentido, concluyó que el crecimiento de Esquel sigue dependiendo en gran parte “del boca en boca”, aunque reconoció que “de a poco" se va moviendo.

R.G.