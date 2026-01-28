Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: ya son 15 mil las hectáreas afectadas

Tras una jornada marcada por rebrotes y corridas en distintos sectores, el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces ya habría impactado unas 15 mil hectáreas, según las estimaciones oficiales. Si bien se registró una leve mejora en las condiciones climáticas, el operativo continúa activo ante la complejidad del escenario.

La Administración de Parques Nacionales (APN) sostiene un trabajo articulado con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut, lo que implica la movilización de 261 personas en las Zonas Norte y Centro del área protegida. En jurisdicción provincial, en tanto, intervienen alrededor de 250 combatientes.

Para la jornada se prevén vientos de entre 5 y 15 km/h, con aumento de intensidad hacia la tarde y ráfagas del oeste y noroeste. También se esperan lluvias aisladas, con precipitaciones leves en el sector este del incendio y acumulados algo mayores hacia el oeste.

En paralelo, continúan las guardias nocturnas de prevención y enfriamiento de puntos calientes, especialmente en sectores próximos a caminos, con el objetivo de garantizar la seguridad de pobladores y transeúntes. Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad de informarse por canales oficiales y respetar las restricciones vigentes, entre ellas la prohibición del uso de fuego y las normas especiales de circulación.

La Portada Norte permanece cerrada, la Ruta 71 mantiene tránsito restringido y está vedado el uso náutico del Lago Futalaufquen debido a la operación de medios aéreos. Asimismo, se recordó que la velocidad máxima en los caminos internos del parque es de 40 km/h y que los vehículos afectados al operativo tienen prioridad de paso.

Desde la APN destacaron y agradecieron el acompañamiento de organismos nacionales, provinciales y municipales, así como de bomberos voluntarios, prestadores turísticos y pobladores, que colaboran con recursos y logística en distintos sectores. Además, se conformó un Equipo Técnico de Gestión y Fortalecimiento Institucional para garantizar una conducción coordinada del Parque Nacional en este contexto de emergencia.

