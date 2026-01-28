Abusó de sus hijos, lo condenaron a 15 años de cárcel, pero hace 10 que está prófugo

Sergio Eduardo Giménez, condenado por abuso sexual agravado contra sus hijos, es intensamente buscado desde 2015 tras ser condenado a 15 años de prisión. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 88/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 15, presidido por el juez Adrián Norberto Martín, solicitara formalmente la implementación de una recompensa en octubre y diciembre de 2025.

El hombre en cuestión fue condenado a 15 años de prisión al ser hallado responsable de abuso sexual agravado, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos cometidos contra menores de 18 años y agravados por el vínculo familiar y la convivencia preexistente. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2006.

Tras conocer la sentencia en su contra, el condenado se dio a la fuga. Desde 2015 pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional, sin que hasta el momento se haya logrado su detención.

Ante esta situación, la cartera de Seguridad, encabezada por Alejandra Monteoliva, resolvió ofrecer una recompensa a aquellas personas que, sin haber participado en los delitos, brinden datos certeros que permitan dar con el paradero del prófugo.

De acuerdo con la información oficial, los últimos domicilios conocidos de Giménez se ubican en Ruta Nacional N.º 2, kilómetro 24, en la ciudad de Capiatá, y en la localidad de Villa Rica, ambos en la República del Paraguay.

Las autoridades remarcaron que toda información será tratada de manera confidencial y reiteraron el pedido de colaboración a la ciudadanía para lograr la captura del condenado y su puesta a disposición de la Justicia.