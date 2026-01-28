18°
17° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 28 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad MesalEsquel
28 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia

Ubicado en Fontana 769, el local abre 18 horas al día con una propuesta que combina el trabajo remoto, la pastelería artesanal y la coctelería a precios accesibles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mesal se instaló en el centro de Esquel con una premisa clara: ser un espacio funcional para el día a día del residente. Con un horario extendido de lunes a lunes, el lugar funciona como cafetería, espacio de trabajo y bistró nocturno. Sus dueños diseñaron sectores específicos para que convivan distintas experiencias, desde el que busca un rincón de lectura hasta quien necesita conectarse con su computadora, logrando una atmósfera moderna donde "la gente nos dice que se siente en una ciudad grande, pero mira por la ventana y tiene la montaña".

 

La producción 100% artesanal es el motor del proyecto, permitiéndoles ofrecer calidad a precios competitivos. Al elaborar su propia panadería y pastelería, logran que el costo final no sea un impedimento para el consumo frecuente, ya que según explican, "la idea nuestra es que la gente pueda venir varias veces por semana y que sea algo accesible al bolsillo del ciudadano".

 

El emprendimiento emplea a 17 personas y se respalda en la experiencia de años en el rubro gastronómico local. Esta estructura profesional busca garantizar que, además de un buen producto, el servicio sea de excelencia. Para los impulsores de Mesal, el compromiso con su equipo es fundamental para el éxito del local, convencidos de que "es la única forma de que el servicio sea bueno y que la gente trabaje contenta".

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Miércoles inestable: Mañana de lluvias y tarde nubosa en la ciudad
2
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
3
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
4
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
5
 Prevención en Alto Río Percy: Taccetta y funcionarios provinciales refuerzan la seguridad ante el avance del incendio
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Más brigadistas se suman al operativo para combatir los incendios en el PNLA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -