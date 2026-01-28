Weretilneck recordó su infancia en el centenario de El Bolsón

En el marco de las celebraciones por el centenario de El Bolsón, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, brindó un emotivo testimonio que rescató la esencia de la vida cordillerana de décadas pasadas. El mandatario recordó con nostalgia un tiempo de naturaleza indómita, señalando que tiene "este recuerdo de que era un clima muchísimo más duro que este", con inviernos de mucha agua y nieve donde el cielo se oscurecía en abril o mayo y el sol no volvía a aparecer hasta septiembre. Según relató, esa hostilidad climática obligaba a refugiarse en la calidez del hogar, donde "el tiempo lo pasábamos de una manera que hoy es impensado", recurriendo a la lectura y la radio ante la falta de otras distracciones tecnológicas.

Para el gobernador, su niñez estuvo marcada por una libertad conectada directamente con el entorno natural de la zona. Rememoró que las expectativas de aquel entonces eran las de cualquier joven, pero vividas con una intensidad distinta: "la verdad que la pasamos realmente bien, andábamos mucho en bicicleta, caminábamos mucho y jugábamos mucho en la zona del bosque". Estas experiencias, lejos de ser simples anécdotas, conforman el núcleo de su identidad y la de su familia, la cual está íntimamente ligada a la historia de la ciudad.

Weretilneck subrayó que su árbol genealógico es un reflejo de la historia viva de la localidad, mencionando que su padre nació allí hace 88 años y que su madre se integró a la comunidad desde muy pequeña. Esta herencia se traduce en una pertenencia inquebrantable que el mandatario reafirmó con orgullo al decir que "tenemos una afirmación con el Bolsón desde siempre, nunca dejamos de ser bolsonenses". Finalmente, cerró su intervención con una profunda muestra de gratitud hacia su tierra natal, reconociendo con emoción que "gran parte de los que somos hoy se lo debemos a Bolsón".

E.B.W.