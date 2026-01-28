"Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila

La crisis ígnea que atraviesa la cordillera chubutense sigue sumando capítulos dramáticos para los pobladores rurales de la zona de Cholila. En las últimas horas, una familia del sector La Buitrera dio a conocer un testimonio que refleja la magnitud del peligro vivido: debieron cruzar una barrera de llamas para evitar quedar atrapados en su propio campo.

“Nosotros queremos hacer nuestro descargo ya que estuvimos a punto de sufrir la peor muerte de un ser vivo”, relataron los damnificados. La familia explicó que el fuego avanzó con una voracidad incontrolable, dejando un margen de apenas minutos para la reacción. Según Brenda, la situación fue de extrema vulnerabilidad, ya que no recibieron advertencias previas de las autoridades para una autoevacuación coordinada, a pesar de que días antes se encontraban en el lugar junto a sus tres hijas de 2, 5 y 6 años.

La salvación llegó gracias a un vecino, Tomás Tardón, quien dio el aviso de que el fuego ya estaba sobre ellos. Ariel, padre de familia, relató la desesperación de ese momento: “Se nos vino el fuego de golpe, no tuvimos tiempo a nada. Queríamos tratar de salvar a nuestras gallinas, las que más pudiéramos, y un vecino nos gritó que se nos venía el fuego porque él estaba en el mirador mirando”. Por teléfono, el aviso fue tajante: “Me lo dijo gritando para que yo entienda que se nos venía el fuego, que no tenía tiempo, que me iba a morir quemado”.

Sin tiempo para rescatar sus pertenencias, cargaron a los perros como pudieron y emprendieron la huida. “La peor parte fue abajo, antes de llegar a la alcantarilla. En esa parte estaba todo ardiendo y tuvimos que pasar entre las llamas. Encaramos porque si no, no salíamos”, recordó Ariel. El escape estuvo a punto de terminar en tragedia cuando la visibilidad se perdió por completo: “Se nos había quedado la camioneta donde no veíamos nada, le erramos al camino. Por suerte, entre toda la angustia y miedo, pudimos acomodar la chata y salimos”.

Brenda enfatizó que la suerte no fue la misma para sus animales: “Perdimos nuestro proyecto avícola que estaba ayudando a nuestra familia con la economía”. Ariel intentó regresar desde Esquel con jaulas para el rescate, pero el tiempo fue insuficiente; en solo dos horas, el frente de fuego cubrió todo el lugar. Las imágenes de las gallinas carbonizadas son el testimonio mudo de un incendio que superó cualquier barrera.

Además de las pérdidas de esta familia, sus vecinos Tomás y Jorge también perdieron todo lo que tenían. Los damnificados lamentaron la falta de apoyo en el momento más crítico: “En ningún momento subió máquina topadora ni tampoco aviones ni nada que nos pueda salvar ni a nosotros, ni a nuestros animales ni a nuestro preciado bosque”.

Hoy, la comunidad de Cholila se encuentra en alerta máxima. Ante el desastre ambiental y económico, los pobladores del área rural apelan a la solidaridad: “Perdimos todo... no buscamos culpables, solo soluciones para nosotros y todos nuestros vecinos que sufrieron los mismos daños. Todos perdimos todo y por poco la vida”.

Las imágenes que acompañan el video de este relato son sensibles pero reflejan la realidad de los pobladores que hoy enfrentan la emergencia en primera línea.

E.B.W.