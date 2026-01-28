15°
17° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 28 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad El HoyoTelebingo ChubutenseSolidaridad
28 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Telebingo solidario en El Hoyo: todo lo recaudado será para los afectados por el fuego

Este jueves 29 de enero, el sorteo llega a la cordillera con un fin benéfico. Por pedido del gobernador Torres, las ganancias se convertirán en bienes y equipamiento para las zonas damnificadas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto marcado por la emergencia, el juego más popular de la provincia se transforma en una herramienta de asistencia directa. Este jueves 29 de enero, el Telebingo Chubutense llegará a la localidad de El Hoyo con una premisa clara: todas las utilidades generadas por el sorteo serán destinadas a asistir a los damnificados por los incendios forestales que azotan a la Comarca Andina.

 

Desde el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, confirmaron que lo recaudado no tendrá otro destino que la compra de bienes y equipamiento. El objetivo es acompañar de manera concreta a las familias de El Hoyo, Epuyén y Cholila que sufrieron pérdidas materiales totales o parciales en sus hogares y colaborar activamente en la reconstrucción de la zona.

 

Un pedido directo del Ejecutivo El presidente del IAS, Ramiro Ibarra, señaló que la decisión de volcar la totalidad de las ganancias a estas tres localidades responde a un "pedido expreso del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres". La estrategia oficial no solo apunta a lo social, sino también a la logística de emergencia.

 

“Es fundamental fortalecer con equipamiento a los Bomberos Voluntarios y las Brigadas, cuyo compromiso y esfuerzo son la primera línea de defensa durante esta catástrofe”, remarcó Ibarra, subrayando que la recaudación permitirá dotar de mejores herramientas a quienes arriesgan su vida frente a las llamas.

 

Solidaridad en cada jugada De esta manera, el sorteo de este jueves trasciende lo lúdico para convertirse en un gesto de acompañamiento estatal y comunitario. Cada cartón adquirido por los chubutenses se traducirá en ayuda directa para los vecinos que hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años debido al avance del fuego en la cordillera.



M.G
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
2
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
3
 Miércoles inestable: Mañana de lluvias y tarde nubosa en la ciudad
4
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
5
 Prevención en Alto Río Percy: Taccetta y funcionarios provinciales refuerzan la seguridad ante el avance del incendio
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Más brigadistas se suman al operativo para combatir los incendios en el PNLA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -