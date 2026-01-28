Este jueves por la noche se cierran las inscripciones para la Ruta de los Valles

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Apenas quedan algunas horas para que los ciclistas argentinos puedan anotarse para la gran carrera Ruta de los Valles que tendrá lugar este domingo en Futaleufú.

Hasta el momento debemos señalar que más de 130 corredores argentinos ya están anotados para ser parte de la 15° edición de esta fiesta que se llevará a cabo este domingo a partir de las 10 horas.

Teniendo en cuenta lo puntual del horario de la largada, desde la organización recomiendan que los ciclistas lleguen a la localidad en la jornada del día sábado, más teniendo en cuenta la charla técnica que tendrá lugar por la tarde en el Auditorio del Liceo y que podría haber un posible “embotellamiento” en la aduana, recordando que quienes crucen la frontera deberán haber hecho, previamente, la declaración jurada de SAG que se hace de manera virtual, cuya planilla se la descarga a los teléfonos celulares.

Compartimos ahora para el link para la DECLARACION JURADA SAG

Recordemos que, a diferencia de otros años, en esta edición serán tres las rutas (o distancias) que compondrá esta nueva Ruta de los Valles.

El Desafío Total con una extensión de 82km por los increíbles lugares de Futaleufú, una más reducida pero no menos increíble de 36 km denominada Promocional y otra, más reducida aún de 15km denominada “Mi primer Desafío”.

Según se informó está 15° edición tendrá récord de inscriptos, donde habrá más de 220 corredores participando en las distintas distancias.

Por el lado de los corredores de nuestro país, que serán mayoría, debemos señalar que hay unos 130 corredores inscriptos en el listado oficial, entre ellos aparecen Marcos Aga, Alexis Jacobsen, Leo Austin, Jéssica Herpsomer, Gustavo Veuthey, Carla Bassani, Tamara Hassanie, Martín Grabauskas, Alejandro Azcúa, Mario González Paris, Ronal Davies, Marcos León, Carlos Morales y Darío Sergio Nuñez, entre otros tantos y tantos corredores argentinos.

Hasta el momento hay anotados ciclistas de Trelew, Caleta Olivia, Bariloche, Gualjaina, Plaza Huincul, Cipolletti, Gobernador Costa, Alto Rio Senguer, Rada Tilly, Corcovado, Rawson y San Patricio del Chañar, entre otros tantos lugares de la Patagonia Argentina, además de Esquel y Trevelin.

RECORDS DE INSCRIPTOS

Recordemos que las inscripciones para la 15° edición de la Ruta de los Valles cerrarán este jueves 29 de enero a las 23.59 hs y las inscripciones (en pesos argentinos) tienen un valor de 35 mil pesos para la Promocional; 45 mil pesos para el Desafío Total, en tanto quienes corran los 15km como la mini ruta (que tendrá lugar el sábado por la mañana) lo podrán hacer de manera gratuita.

Los corredores podrán anotarse en el siguiente link: RUTA DE LOS VALLES – CICLISTAS ARGENTINOS