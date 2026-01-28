De la semilla de Sarmiento a la góndola: el pecán suma valor agregado en el Código Alimentario

Aunque hoy es un símbolo de las economías regionales de provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, la nuez pecán (Carya illinoinensis) no es originaria de suelo argentino. Sus raíces naturales se encuentran en la cuenca del Misisipi, en América del Norte. Fue Domingo Faustino Sarmiento quien, tras su paso por Estados Unidos, introdujo los primeros ejemplares en 1868, vislumbrando un enorme potencial en el Delta del Paraná. Más de un siglo y medio después, ese legado alcanza un hito fundamental para su industrialización.

A través de la Resolución Conjunta 16/2025, se oficializó la inclusión del aceite, la pasta y la harina de nuez pecán en el Código Alimentario Argentino (CAA). Este paso no es solo un formalismo, sino una herramienta que brinda seguridad jurídica y abre nuevas puertas comerciales para que los productores nacionales dejen de exportar solo el fruto entero y comiencen a vender productos procesados con mayor valor.

Ciencia aplicada al desarrollo regional

Este logro es el resultado de una articulación público-privada iniciada en 2021, que involucró a especialistas del INTA, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER y la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPecán). Gracias a proyectos de investigación y financiamiento federal, se realizaron los estudios nutricionales y de estabilidad necesarios para avalar estos derivados.

Marina Panozzo, investigadora del INTA Concordia, destacó que revalorizar estos subproductos permite ampliar la matriz alimentaria y generar alternativas de comercialización que potencian las economías locales. "Es un proceso técnico riguroso que otorga un respaldo científico a lo que el sector ya venía proyectando", señaló.

Un nuevo horizonte para el sector

Para los productores, este cambio normativo representa un antes y un después. Matías Vespasiano, de la empresa Noyer y miembro de CAPPecán, explicó que este reconocimiento permitirá a las empresas competir con reglas claras y estándares sanitarios reconocidos. En la misma línea, desde la firma Pecanes Mercedinos subrayaron que contar con un marco legal sólido es clave para fomentar la innovación saludable con identidad territorial.

Con esta actualización del Código Alimentario, la visión que Sarmiento tuvo hace 150 años se completa: el pecán ya no es solo un árbol que se adapta bien al clima argentino, sino la base de una industria que genera harinas, aceites y pastas de alta calidad, consolidándose como un motor de innovación para el sector agroindustrial del país.

