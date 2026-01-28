La CIDH alertó por los incendios en la Patagonia y criticó el recorte de presupuesto

En un contundente pronunciamiento emitido este 28 de enero de 2026, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la gravedad de los incendios que azotan la Patagonia argentina y chilena. El organismo internacional alertó que estos eventos no son solo desastres naturales, sino que comprometen directamente el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Según el documento, la propagación del fuego se ve favorecida por condiciones meteorológicas extremas, pero su impacto se agrava debido al debilitamiento de las políticas ambientales y al marcado desfinanciamiento de las áreas de control.

El presupuesto en la mira: una caída del 71%

La REDESCA retomó datos del Monitor del Presupuesto Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para exponer la "debilidad de la política ambiental en Argentina". El informe revela una tendencia alarmante en la asignación de recursos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF):

2023: Se ejecutó el 100% del presupuesto.

2024: La ejecución cayó estrepitosamente al 22% , a pesar de ser un año con récord de focos de incendio.

2025: Se disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, lo que representó un "retroceso significativo".

2026: El presupuesto proyectado prevé una caída real del 71,6% en comparación con el año anterior.

Menos prevención, más riesgo

Este recorte presupuestario tiene consecuencias directas en el terreno. El organismo advirtió que la capacidad de anticipación se verá drásticamente reducida: las horas de vuelo previstas bajarán de 5.100 (en 2023) a solo 3.100 para este año. Asimismo, los informes de alerta temprana y evaluación de peligro disminuirán de 2.310 a 1.850.

"Esta reducción limita la capacidad de anticipación y refuerza un esquema de respuesta tardía y reactiva frente a emergencias cada vez más frecuentes", señalaron desde la CIDH.

Derechos Humanos y Crisis Climática

Para la REDESCA, el pronunciamiento funciona también como un llamado de atención frente al negacionismo de la crisis ecológica. Desde la fundación FARN celebraron el comunicado, subrayando que los incendios impactan concretamente sobre la vida de las personas.

"Esperamos que los gobiernos presten debida atención a la necesidad de fortalecer las herramientas de control y combate del fuego y las políticas ambientales en general", concluyeron desde la organización, poniendo énfasis en que la falta de recursos hoy se traduce en la pérdida de biodiversidad y hogares mañana.









M.G



