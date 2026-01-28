15°
17° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 28 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EmergenciaComodoro Rivadavia
28 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut implementa un plan de asistencia educativa ante la emergencia en Comodoro Rivadavia

El Ministerio de Educación lanza un dispositivo especial para estudiantes de todos los niveles afectados por el derrumbe del Cerro Hermitte, garantizando la continuidad escolar y el apoyo presencial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, bajo la gestión del Ministerio de Educación, ha formalizado el inicio de un dispositivo de emergencia diseñado específicamente para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta medida surge como una respuesta directa ante la situación excepcional provocada por el derrumbe del Cerro Hermitte, un evento que ha impactado directamente en la cotidianeidad de numerosas familias y ha puesto en riesgo la regularidad de las trayectorias escolares. El programa busca ofrecer una solución ágil y accesible para asegurar que los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario no vean interrumpido su ciclo lectivo debido a las complicaciones territoriales actuales.

 

La primera fase de este plan de contingencia se desarrollará de manera virtual durante la primera semana de febrero. A través de un canal de comunicación digital específico, los tutores y padres podrán canalizar dudas sobre la escolaridad, gestionar cambios de institución o plantear situaciones particulares derivadas de la emergencia. Desde la cartera educativa se ha enfatizado la importancia de organizar estas consultas por nivel de enseñanza para agilizar los tiempos de respuesta y brindar una orientación precisa a cada familia damnificada.

 

Posteriormente, el dispositivo pasará a una instancia de atención territorializada en la Delegación Administrativa local. Durante la segunda mitad de febrero, los equipos de supervisión estarán disponibles para recibir de forma presencial a los ciudadanos, permitiendo un análisis personalizado de cada caso. En este espacio se evaluarán las solicitudes de reubicación y se brindará el acompañamiento técnico necesario para resolver conflictos de movilidad o acceso a los establecimientos educativos.

 

Una vez concluido este operativo especial, el Ministerio mantendrá sus canales habituales abiertos, asegurando que el personal de supervisión continúe con la labor de escucha y evaluación de alternativas. Con esta iniciativa, el Estado provincial reafirma su compromiso con el derecho a la educación y el bienestar emocional de los estudiantes comodorenses, priorizando la flexibilidad administrativa frente a la crisis climática y geográfica que atraviesa la zona.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
2
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
3
 Miércoles inestable: Mañana de lluvias y tarde nubosa en la ciudad
4
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
5
 Prevención en Alto Río Percy: Taccetta y funcionarios provinciales refuerzan la seguridad ante el avance del incendio
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Más brigadistas se suman al operativo para combatir los incendios en el PNLA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -