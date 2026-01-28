Chubut implementa un plan de asistencia educativa ante la emergencia en Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, bajo la gestión del Ministerio de Educación, ha formalizado el inicio de un dispositivo de emergencia diseñado específicamente para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta medida surge como una respuesta directa ante la situación excepcional provocada por el derrumbe del Cerro Hermitte, un evento que ha impactado directamente en la cotidianeidad de numerosas familias y ha puesto en riesgo la regularidad de las trayectorias escolares. El programa busca ofrecer una solución ágil y accesible para asegurar que los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario no vean interrumpido su ciclo lectivo debido a las complicaciones territoriales actuales.

La primera fase de este plan de contingencia se desarrollará de manera virtual durante la primera semana de febrero. A través de un canal de comunicación digital específico, los tutores y padres podrán canalizar dudas sobre la escolaridad, gestionar cambios de institución o plantear situaciones particulares derivadas de la emergencia. Desde la cartera educativa se ha enfatizado la importancia de organizar estas consultas por nivel de enseñanza para agilizar los tiempos de respuesta y brindar una orientación precisa a cada familia damnificada.

Posteriormente, el dispositivo pasará a una instancia de atención territorializada en la Delegación Administrativa local. Durante la segunda mitad de febrero, los equipos de supervisión estarán disponibles para recibir de forma presencial a los ciudadanos, permitiendo un análisis personalizado de cada caso. En este espacio se evaluarán las solicitudes de reubicación y se brindará el acompañamiento técnico necesario para resolver conflictos de movilidad o acceso a los establecimientos educativos.

Una vez concluido este operativo especial, el Ministerio mantendrá sus canales habituales abiertos, asegurando que el personal de supervisión continúe con la labor de escucha y evaluación de alternativas. Con esta iniciativa, el Estado provincial reafirma su compromiso con el derecho a la educación y el bienestar emocional de los estudiantes comodorenses, priorizando la flexibilidad administrativa frente a la crisis climática y geográfica que atraviesa la zona.

E.B.W.