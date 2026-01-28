Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego

La situación en la zona de la cordillera sigue siendo crítica. El Honorable Concejo Deliberante de Cholila, en una sesión extraordinaria, ratificó oficialmente la declaración de estado de catástrofe en el ejido municipal. La medida responde a los daños provocados por los incendios originados en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada, que avanzaron agresivamente sobre territorio cholilense.

Esta normativa faculta la implementación inmediata de medidas urgentes para proteger a la población, asistir a los damnificados y mitigar los daños de un siniestro que ya afecta áreas de viviendas y campos productivos.



El mapa del fuego y la situación en Cholila

Según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio permanece activo en diversos sectores, impulsado por condiciones climáticas que, pese a algunos alivios, mantienen ráfagas de viento peligrosas.

Arroyo El Blanco: El frente sigue activo y crece en dirección a la Ruta 40 y hacia el sector de Jaimovich, aunque aún no habría superado la línea del Pedregoso.

Eco Aldea: Es el punto de mayor tensión. Se detectan múltiples "puntos calientes" detrás del casco urbano que requieren enfriamiento constante.

Pinar de Gerez: Tras reactivaciones severas durante la noche, el trabajo conjunto entre bomberos y vecinos fue determinante para contener la expansión.

Los Murmullos: El fuego se sitúa debajo del cerro Puntiagudo (Limpio Grande). Más de 600 brigadistas concentran esfuerzos en este sector, junto a Laguna Villarino y El Blanco.

Zonas Productivas: Vecinos informan afectación en campos de las familias Perry, Roberts, Riquelme y Ruiz. Existe gran preocupación por la posible pérdida de animales en el campo de la familia Lara.



Despliegue federal: la AFE en territorio

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordina un operativo masivo en conjunto con Parques Nacionales y servicios provinciales. En el Comando Unificado de Los Alerces participan brigadas de casi todo el país (San Juan, Córdoba, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y CABA) junto a Gendarmería, Ejército y bomberos de la región, incluyendo apoyo de Palena (Chile).



El despliegue incluye:

Medios Aéreos: Aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y aviones anfibios.

Recursos Terrestres: Autobombas forestales, vehículos 4x4 y un Camión COE equipado para monitoreo satelital y análisis meteorológico.

Puerto Patriada: En el incendio "Primera Cantera", el trabajo es incesante con logística pesada y apoyo de los municipios de Epuyén, El Hoyo, El Bolsón y El Maitén.



El Ejército Argentino continúa desplegado en el combate contra los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, con el objetivo de proteger la vida, los bienes y los recursos naturales de todos los argentinos.

Desde el lago al foco del incendio. Cada día, los Helicópteros Bell 407 GXI del Ejército Argentino cargan agua y realizan descargas precisas con helibalde, apoyando el trabajo de brigadistas y bomberos en el terreno, mientras que un Bell UH-1H realiza el traslado de personal al terreno.







Reporte meteorológico: Lluvias leves y visibilidad

El Gobierno del Chubut informó que las lluvias registradas en las últimas horas permitieron mejorar la visibilidad, facilitando la operación de los medios aéreos. Sin embargo, los registros pluviométricos muestran que el agua caída fue escasa en las zonas de mayor conflicto.



Datos de la Estación Meteorológica:



Complejo Futaleufú: 5 mm



Puerto Sagrario: 2.8 mm



Lago Rivadavia: 2 mm



Lago Menéndez: 2 mm



Lago Verde : 1 mm



Bahía Rosales: 1 mm



Cholila: 0 mm



Portada Norte: 0 mm





La falta de lluvia en el casco de Cholila mantiene la prioridad absoluta en el enfriamiento de zonas de interfase y tareas preventivas en Río Percy. Las autoridades recuerdan que, ante cualquier duda o emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 2804628437.











M.G