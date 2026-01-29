Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte vuelco

24°
El hecho ocurrió en horas de la tarde de este miércoles y la conductora fue asistida en el lugar antes de ser trasladada en ambulancia al hospital.
Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles sobre la Ruta a Mallín Ahogado, a la altura del kilómetro 9, en cercanías del Museo de las Piedras, donde un vehículo protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

 

Según informaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas. De inmediato, se dio aviso al personal del destacamento y se despachó un móvil desde la central hacia el lugar.

 

Asistencia en el lugar

 

Al arribar, los bomberos constataron que en la escena ya se encontraban efectivos de la Policía y personal del Hospital de El Bolsón, quienes brindaban asistencia a la persona involucrada.

 

 

El vehículo siniestrado había sufrido un vuelco, y en su interior viajaba una mujer, quien fue trasladada en ambulancia al hospital para su evaluación médica.

 

En el lugar trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios, Policía y personal de Salud.

 

 

 

 

