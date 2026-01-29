29°
Jueves 29 de Enero de 2026
29 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Desmalezamiento y repaso de calles en el paraje Aldea Escolar “Los Rápidos”

El operativo en Aldea Escolar continuará durante los próximos días con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones generales del paraje.
La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, a través de la Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos, continúa desarrollando un amplio operativo de limpieza, desmalezamiento y repaso de calles en el paraje Aldea Escolar “Los Rápidos”.

 

Las tareas, que incluyen la intervención con maquinaria pesada, camión y personal municipal, forman parte de una planificación general diagramada por el director del área, Rubén Zapata, junto al intendente Héctor Ingram, para atender de manera progresiva distintos sectores del extenso ejido de Trevelin.

 

Al respecto, Zapata señaló que “el ejido de Trevelin es muy amplio, y el mantenimiento requiere de una logística constante y coordinada. Desde el municipio ponemos todos los recursos disponibles, pero es fundamental que los vecinos también acompañen manteniendo limpios sus terrenos y frentes. El trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad es lo que permite sostener los espacios públicos en buenas condiciones”.

 

El operativo en Aldea Escolar continuará durante los próximos días con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones generales del paraje. Se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución y evitar dejar vehículos estacionados en los sectores donde se encuentre trabajando la maquinaria.

 

