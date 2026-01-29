Fly-In 2026: Trevelin recibe a los mejores pilotos del mundo en una nueva edición

Trevelin reafirma su título como Capital Nacional del Vuelo de Montaña. El intendente Héctor Ingram encabezó la presentación oficial de la cuarta edición del encuentro de vuelo Bush, una competencia deportiva que del 30 de enero al 2 de febrero posicionará a la cordillera chubutense en el radar aeronáutico mundial.

“Es una actividad que viene creciendo año tras año. Estamos muy contentos por lo que se va a generar durante estos días”, expresó Ingram, quien destacó que el evento no solo fortalece el deporte, sino que impulsa el desarrollo turístico de Trevelin y sus parajes. Además, el jefe comunal generó expectativa al anticipar que se presentará un proyecto clave para la región, al que definió como “la frutilla del postre”.





Competencia de elite en el cielo patagónico



Ezequiel “Queque” Parodi, piloto y fundador de Patagonia Bush Pilots, explicó que el encuentro ha logrado una mística especial. A diferencia de un festival tradicional, se trata de una competencia aérea donde los aviones se miden en distintas disciplinas de precisión y destreza, con una lógica similar a las carreras automovilísticas.

“El año pasado pilotos internacionales destacaron nuestras condiciones meteorológicas. Incluso en Alaska, donde se compite al más alto nivel, llamó la atención la dificultad de lo que hacemos en Trevelin. Eso nos va a terminar convirtiendo en la Copa del Mundo de este deporte”, afirmó Parodi con entusiasmo.

Presencia internacional y respaldo de la industria

La relevancia alcanzada por este encuentro se refleja en la jerarquía de sus protagonistas. La edición de este año contará nuevamente con la participación de Bob Breeden, el reconocido piloto de Alaska y último ganador del evento, quien regresa a la cordillera para defender su título.

Asimismo, el encuentro cuenta con un fuerte respaldo empresarial a nivel global y nacional: la firma CubCrafters, una de las fábricas de aviones más importantes del mundo en esta especialidad, acompañará las jornadas, mientras que Aerotec, la empresa aeronáutica de mayor envergadura en Argentina, también formará parte de la logística y el desarrollo del evento.



El impacto del "Fly-In 2026" es tal que, según revelaron en la presentación, varios pilotos han adquirido aeronaves específicas para poder debutar en los cielos de Trevelin en esta edición. Durante cuatro días, la cordillera será el escenario de una demostración de elite que ya no tiene fronteras.









M.G



