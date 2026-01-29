El clima vuelve a jugar en contra en el combate del incendio en el PNLA

La Administración de Parques Nacionales (APN) sostiene el operativo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut para contener el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces. En el área protegida trabajan 287 personas, a las que se suman 250 en jurisdicción provincial, distribuidas en distintos frentes de combate.

Luego de una jornada en la que las condiciones meteorológicas facilitaron el trabajo de los brigadistas, para hoy se prevé un escenario menos favorable. La presencia de humo y la inversión térmica reducirán la visibilidad durante la mañana, mientras que por la tarde se espera un marcado ascenso de la temperatura, con valores cercanos a los 30 °C y bajos niveles de humedad, factores que podrían intensificar la actividad del fuego.

El incendio ya consumió más de 20 mil hectáreas entre el parque nacional y otros sectores de la provincia. Las tareas previstas para el día se concentran en reforzar las líneas de defensa ya establecidas, con prioridad en la protección de viviendas e infraestructura, especialmente en los sectores 1C, 1B, 2A y 3.

El operativo contará con apoyo aéreo mediante seis helicópteros y tres aviones, además de vuelos de observación y monitoreo. Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad para respetar las restricciones vigentes, circular con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales, recordando que continúan los cortes y restricciones de acceso en sectores del parque.

