Jueves 29 de Enero de 2026
Hoy comienza la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Cronograma completo del jueves

Este jueves 29 comienza la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo, con una jornada inaugural solidaria y una grilla completa de espectáculos desde las 19 horas.
Por Redacción Red43

Con una fuerte impronta solidaria y en un contexto atravesado por la emergencia ambiental y social que dejó el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada, este jueves 29 de enero comienza la 38° Edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo.

 

El evento se desarrollará hasta el sábado 31 en el Predio Polideportivo y se consolida, una vez más, como una de las celebraciones culturales más importantes de la Comarca Andina.

 

 

La edición 2026 llega con una programación extendida, más artistas en escena, propuestas gastronómicas y productivas, y el protagonismo de la fruta fina, emblema de la identidad productiva local. Además, este año la fiesta tiene un objetivo solidario central: acompañar y colaborar con las familias afectadas por el incendio que impactó en la zona de Puerto Patriada.

 

Un festival con sentido solidario

 

Desde la organización informaron que los cartones de Telebingo ya adquiridos continúan siendo válidos para la jornada de hoy, jueves 29, y que quienes necesiten realizar consultas o gestiones pueden hacerlo en cualquier sucursal de Telebingo. La venta de cartones se mantendrá habilitada hasta una hora antes del inicio del sorteo.

 

 

Asimismo, se confirmó que las jornadas del viernes 30 y sábado 31 tendrán entrada libre y gratuita.

 

Cronograma de hoy: jueves 29 de enero

 

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina levanta el telón desde las 19 horas en el Predio Polideportivo de El Hoyo, con una grilla que combina música, danza, tradición y espectáculos populares:

 

  • El Hoyo Southside

     

  • Ballet Los Comarqueños

     

  • Bendición de frutos

     

  • Prófugos

     

  • Tito Cardozo, homenaje a Leo Mattioli

     

  • Aye y los Lirios

     

  • Telebingo

     

  • LBC y Euge Quevedo

     

  • La Diferencia

     

  • Los Hermanos Chamameceros

     

 

 

O.P.

 

