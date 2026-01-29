El Gobierno analiza declarar la emergencia ígnea en la Patagonia

La mesa política del Gobierno nacional se reunirá este jueves en la Casa Rosada en medio de los reclamos de las provincias patagónicas para que se declare la emergencia ígnea y se refuercen los recursos destinados al combate de los incendios forestales. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el oficialismo evalúa incluir el tema en las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes.

El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los principales referentes del Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso. No se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya que una medida de este tipo tendría impacto presupuestario.

Los gobernadores vienen solicitando una mayor intervención de la Nación ante el avance del fuego, que ya arrasó más de 230 mil hectáreas.

Uno de los dirigentes que más presiona para que el Congreso trate la emergencia ígnea es el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres, quien remarcó que la magnitud de los incendios requiere “herramientas excepcionales” y una mayor coordinación entre las provincias y el Estado nacional.

El reclamo cuenta con respaldo de distintos espacios políticos, incluidos el PRO, la UCR y bloques de la oposición, que presentaron iniciativas para declarar la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y habilitar la reasignación de partidas para prevención, combate del fuego y asistencia a las zonas afectadas.

R.G.