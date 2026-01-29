17°
Jueves 29 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy

Juan Ripa, secretario general de la Intendencia, explicó los trabajos realizados en prevención frente la emergencia.
Juan Ripa, Secretario General de la Intendencia, fue parte del equipo que realizó tareas de prevención ígnea en Alto Río Percy.

 


Ripa explicó que se trabajó “a pedido de la presidenta de la Asociación Vecinal, llevando tranquilidad, contando todo lo que el municipio está haciendo en conjunto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y con nuestros bomberos voluntarios”.

 


Presencia de maquinaria pesada para las tareas necesarias: “Hoy tenemos trabajando una cargadora y dos motoniveladoras que el Intendente ha dispuesto para el trabajo de faja, de repaso de caminos internos para que puedan trabajar de mejor manera”.

 


Pedido de planificación económica: “Trabajamos también en conjunto con la Asociación de Prestadores Turísticos, haciendo gestiones también ante el Banco de la Provincia para el día después del incendio y las ayudas que se van a necesitar en cuanto a créditos y a cuestiones financieras”. 

 


El avance del fuego: “Hoy está sobre la Laguna Villarino en la parte Este, entre 25 y 30 kilómetros de lo que es las zonas más pobladas de Alto Río Percy, asistiendo también a algunos vecinos con provisión de agua y tótem para poder tener sistemas de ataque rápido de los posibles incendios en áreas más pobladas”.

 


El diálogo con brigadas de Chile, de las localidades de Futaleufú, Chaitén y Palena, aseguró un refuerzo extra para prevenir el avance hacia las zonas del ejido Esquel, concluyó Ripa.

 


