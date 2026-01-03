Subsidios 2026: El Gobierno habilitó la nueva web para mantener el beneficio en luz y gas

En el marco de la readecuación del sistema de servicios públicos, el Gobierno Nacional lanzó este pasado viernes 2 de enero una nueva plataforma web oficial (www.argentina.gob.ar/subsidios) destinada a la tramitación y actualización de los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural por red. El portal, que reemplaza a las versiones anteriores del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), promete un proceso más fluido, seguro y con menores márgenes de error administrativo.

El objetivo principal de esta actualización es depurar las bases de datos y asegurar que la asistencia estatal llegue efectivamente a los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3), mientras se avanza en la quita gradual para los sectores de mayores ingresos (N1).

¿Cómo funciona el nuevo portal?

La nueva web ha sido diseñada para ser utilizada tanto en computadoras como en dispositivos móviles, integrando un sistema de validación de identidad mediante Mi Argentina.

Ingreso y Validación: El usuario debe ingresar con su CUIL y clave de seguridad social. El sistema realiza una validación biométrica o mediante datos cruzados para confirmar que quien realiza el trámite es el titular o un residente del hogar. Carga de Datos de Servicios: Se deberán ingresar los números de cuenta, cliente o NIS que figuran en las facturas de luz y gas. La novedad es que el sistema ahora detecta automáticamente a la distribuidora según la ubicación geográfica. Declaración Jurada de Ingresos: El solicitante debe declarar los ingresos del grupo familiar, la posesión de bienes (vehículos, inmuebles) y si algún integrante posee certificado de discapacidad. Asignación de Categoría: Al finalizar, el sistema otorga una respuesta provisoria sobre la categoría asignada, la cual será ratificada tras el cruce de datos con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social).

¿Quiénes deben realizar el trámite?

El Gobierno aclaró que deben ingresar a la nueva web:

Aquellos que nunca se inscribieron en el registro de subsidios.

Usuarios que hayan tenido cambios en su situación económica o familiar (nacimientos, mudanzas, pérdida de empleo).

Quienes necesiten modificar la titularidad del servicio para que coincida con el beneficio.

Personas que hayan sido notificadas sobre la necesidad de reempadronamiento para mantener el beneficio vigente.

Documentación necesaria

Para completar el formulario de manera exitosa, es recomendable tener a mano:

El último ejemplar del DNI.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

El monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante.

Una factura de luz y una de gas (para los números de medidor y de cuenta).

Una dirección de correo electrónico válida para recibir la confirmación del trámite.

Con esta medida, el Estado busca simplificar la burocracia detrás de las tarifas de servicios públicos, en un contexto de sinceramiento de precios y enfoque en la eficiencia energética. Se espera que, con el nuevo sistema de carga, se reduzcan las demoras en la aplicación de los cuadros tarifarios correspondientes a cada hogar.



T.B