De un crucero de lujo a encajarase en el camino a Punta Tombo y con baños sin agua

El arribo de los cruceros Celebrity Equinox y Silver Whisper a Puerto Madryn generó un intenso movimiento de cruceristas que contrataron los diferentes servicios de excursiones a las reservas naturales. Cuando todo parecía que sería una jornada exitosa, en el marco de una temporada con sobresaltos, llegó la noticia que las diferentes unidades que habían partido a Punta Tombo se encontraron con dificultades en el camino que dejaron a varias unidades encajadas.

Esto impidió que todas pudieran llegar al destino y aquellas que lograron pasar tenían la incertidumbre de saber qué ocurriría al regreso. Esto alteró la jornada de trabajo y provocó preocupación entre los turistas debido a la impensada situación que debían afrontar ante las condiciones de la ruta.

A este inconveniente con la vía de circulación se suma la provisión de agua potable en Trelew y la emergencia que se está afrontando. Esto trajo aparejado que “la falta de agua que estamos teniendo en toda la zona es un problema porque nosotros salimos, no tenemos tanto tiempo en las excursiones, los pasajeros no tienen mucho tiempo y ver dónde va a haber un baño para que los pasajeros tengan agua un temita más a ir solucionando”, comentó Carla Mendoza, prestadora turística en declaraciones a LU17.

A esto se sumó que dos unidades con cruceristas se habían encajado en el camino a Punta Tombo producto del estado de la ruta. “Nuestros caminos son bastante complicados y se arman guadales, que es como la tierra floja y dos días de excursiones sumado a la cantidad de vehículos que se da en pocos días y la sequía que estamos pasando hace que esté complicado”, explicó la prestadora.

La situación es que algunas unidades pudieron pasar, otras se encajaron y el resto quedó a la espera que desde Vialidad Provincial se pudiera solucionar el camino para que no existirían inconvenientes con la circulación.

“Estamos desde ayer renegando con el mismo problema, y este miércoles se lo encajó, Ahora todos a las corridas llamando y viendo la prioridad de desencajar ese vehículo, tratar de que los pasajeros puedan llegar a Tombo” la preocupación de la prestadora se replicaba en el resto de los integrantes de las agencias de viajes por el impacto que puede tener en el desarrollo de la actividad y la respuesta de los cruceristas hacia el destino.

Tras un lapso de tiempo apareció una máquina que realizó los trabajos para adecuar el camino y permitir que las unidades pudieran transitar sin problemas y asegurar que los visitantes pudieran observar a los pingüinos.