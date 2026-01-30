28°
Viernes 30 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendioAldea San FranciscoEpuyenEl Hoyo
30 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendio de interfase sobre la Ruta 40: Evitaron que el fuego alcance viviendas

En medio de altas temperaturas y una semana marcada por múltiples intervenciones, un nuevo incendio de interfase se produjo sobre la Ruta Nacional 40.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este jueves, cuando se recibió una denuncia por un incendio de mosquetal en cercanías del ingreso a Aldea San Francisco, dentro de la jurisdicción de Bomberos Voluntarios de Epuyén. Dada la cercanía con sectores poblados y la peligrosidad del contexto climático, se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

 

Trabajo coordinado

 

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo partieron tres móviles, que trabajaron en el lugar de manera coordinada con Bomberos Voluntarios de Epuyén, quienes ya se encontraban interviniendo.

 

El operativo se desarrolló de forma conjunta con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y contó además con el apoyo de una máquina del lugar y la colaboración activa de vecinos, que aportaron camionetas equipadas con tótem y motobombas. 

 

 

Jornada crítica por el calor

 

El incendio se desató en una jornada marcada por altas temperaturas, un factor que incrementa el riesgo de propagación, especialmente en zonas de interfase, donde el monte convive con áreas habitadas y rutas de alto tránsito.

 

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo subrayaron que este tipo de intervenciones se da en un contexto de actividad operativa constante durante toda la semana, con múltiples salidas y recursos exigidos al máximo. 

 

Durante el operativo también se contó con la presencia y el acompañamiento de DGSP, Policía, APSV y Seguridad Vial.

 

 

Por otro lado, desde el cuartel recordaron que la colecta continúa activa como parte del proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa, en un verano especialmente demandante para los cuarteles de la Comarca.

 

  • Alias para donaciones: bomberoselhoyo

     

  • CUIT: 30-67034426-2

     

 

O.P.

 

