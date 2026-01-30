Desde febrero vuelven a subir los combustibles

El aumento no surge de una decisión directa de las petroleras, sino de la aplicación de montos impositivos pendientes correspondientes a 2024 y parte de 2025, que se trasladan de manera automática al precio final en surtidor. Al tratarse de impuestos fijos por litro, el impacto establece un nuevo piso en los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Cuánto suben las naftas

En el caso de las naftas, el impuesto a los combustibles líquidos se incrementa $16,77 por litro, al que se suma una suba de $1,03 por el impuesto al dióxido de carbono. En total, la carga impositiva adicional supera los $17 por litro.

Este aumento podrá ser trasladado de forma total o parcial al precio final, dependiendo de la política comercial de cada empresa petrolera y de las condiciones del mercado.

Gasoil: el mayor impacto se sentirá en la Patagonia

El gasoil será el combustible más afectado por la actualización. El impuesto general sube $14,37 por litro, más un adicional de $7,78 correspondiente a la alícuota diferencial que rige para la Patagonia. A esto se suma un aumento de $1,64 por el impuesto al dióxido de carbono.

En conjunto, la carga impositiva adicional ronda los $23 por litro, lo que anticipa un fuerte impacto en los precios del gasoil a partir de febrero.

El tratamiento diferencial alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, en Mendoza.

Qué puede pasar con los precios en surtidor

Si bien el decreto no fija valores concretos, los nuevos impuestos marcan el aumento mínimo que se reflejará en febrero. El precio final dependerá de factores como la estrategia de cada petrolera, la evolución del tipo de cambio y los costos del sector.

Desde el Gobierno nacional explicaron que se trata de una actualización parcial y escalonada, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal sin aplicar de manera inmediata todos los aumentos acumulados. El resto de los ajustes impositivos fue postergado para marzo de 2026.

Preocupación por el impacto

En provincias de la Patagonia, donde el gasoil es un insumo fundamental para el transporte, la producción y la logística, el nuevo incremento vuelve a generar preocupación. Empresarios, transportistas y productores advierten que la suba se traslada de forma directa al costo de vida y afecta la competitividad de las economías regionales, en un contexto de alta inflación y consumo retraído.

Con este nuevo ajuste, febrero comienza con otro aumento que volverá a sentirse en el bolsillo de los usuarios y en la estructura de costos de buena parte del país.

