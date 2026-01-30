Chubut transforma el sistema eléctrico en Gobernador Costa y Río Mayo con nuevos equipos

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, avanza en una renovación integral de las centrales de generación aislada en Gobernador Costa y Río Mayo. Esta iniciativa, canalizada mediante la Dirección General de Servicios Públicos, busca resolver una demanda histórica de las comunidades del interior provincial. El sistema actual funciona bajo un esquema interconectado regionalmente, donde la planta de Gobernador Costa suministra energía a Tecka, José de San Martín, Río Pico y Aldea Las Pampas, mientras que la central de Río Mayo abastece a Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Lago Blanco.

En la central de Gobernador Costa se integraron dos motores gasíferos de última generación junto a una unidad adicional, alcanzando una potencia total instalada de 3.900 kVA. Este incremento técnico permite una mayor estabilidad frente a las tareas de mantenimiento y garantiza un respaldo sólido que la localidad reclamaba desde hace años. Por otro lado, en Río Mayo se instalaron dos nuevos motores similares, manteniendo además un equipo diésel como soporte de emergencia para asegurar la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad técnica.

El gobernador Ignacio Torres destacó que esta modernización es fruto de un esfuerzo conjunto entre el Estado, el personal operativo de Servicios Públicos y la empresa Sullair Argentina. El mandatario señaló que, si bien estas inversiones son vitales para mejorar la calidad de vida inmediata, forman parte de un plan estratégico más amplio. El objetivo final de la gestión provincial es concretar la obra de interconexión de alta tensión de 132 kV para vincular estas zonas con el sistema nacional, un proyecto que requiere una inversión superior a los 200 millones de dólares y que permitirá eliminar la dependencia de la generación térmica en el futuro.

Estas acciones reflejan una política orientada a modernizar la infraestructura energética bajo criterios de eficiencia y planificación técnica. Al fortalecer la generación local, la provincia no solo mejora el suministro domiciliario, sino que también sienta las bases para el crecimiento productivo y social de las regiones oeste y sur, históricamente postergadas en materia de servicios esenciales.

