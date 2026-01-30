30°
Viernes 30 de Enero de 2026
Música, feria y solidaridad: el cronograma de los 120 años de Esquel, día por día

Con entrada libre y gratuita, Esquel celebrará sus 120 años entre el 13 y el 25 de febrero. El Telebingo Extraordinario tendrá un fin solidario para brigadistas, sumándose a una agenda que incluye museos, gastronomía y recuerdos.
La ciudad de Esquel se encamina a un hito histórico: su 120° aniversario. En una presentación oficial, la subsecretaria de Cultura municipal, Sonia Baliente, detalló la programación que vestirá de fiesta a la ciudad durante febrero, remarcando la importancia de este encuentro en un contexto complejo.

 

“Consideramos que es importante también poder juntarnos, celebrar, acompañarnos y, por supuesto, por todo lo que genera a nivel económico para la ciudad poder hacer nuestro aniversario”, expresó Baliente, subrayando que la planificación lleva meses de trabajo atento a la situación regional.

 

Expo Verano: el protagonismo de los artistas locales

La celebración comenzará con la Expo Verano, que se realizará en el Gimnasio Municipal del 13 al 18 de febrero. La funcionaria destacó la magnitud de la convocatoria: “Vamos a tener una programación de seis días con ocho artistas locales cada día; esto es muchísimo. Hemos estado trabajando en esta grilla y estamos empezando a hacer las confirmaciones”. Además, señaló que la fecha se unificó con el feriado de carnaval “por una cuestión turística y económica”.

El escenario mayor: folklore, cumbia y cuarteto

Los días centrales de la fiesta se trasladarán al estadio municipal (pista de atletismo) los días lunes 23 y martes 24 de febrero.

 

El lunes estará dedicado al folklore y la música popular. La subsecretaria anunció con entusiasmo la presencia de Maggie Cullén, de quien dijo: “Es una cantante que últimamente ha estado en 'La Voz' y está cantando en los escenarios más importantes de Argentina; es muy hermoso su trabajo”. La grilla se completará con el chubutense Josva, el local Leo Miranda y el bandoneonista Mariano Godoy.

 

El martes 24 será la noche del Telebingo Extraordinario, organizado por Lotería del Chubut, con el cierre estelar de Q' Lokura. También se presentará el grupo Los Palmae (integrado por hijos de Los Palmeras). Baliente destacó el tinte solidario de esta jornada: “Lo recaudado también va a formar parte del trabajo que se hace para brigadistas y bomberos por los incendios en nuestra región”.

 

Cultura en cada rincón

 

Más allá de los escenarios principales, la subsecretaria Sonia Baliente adelantó una serie de propuestas que buscan rescatar la memoria y fomentar el encuentro vecinal. Entre las actividades destacadas, mencionó el regreso de la búsqueda del tesoro, con el objetivo de "recordar esa búsqueda que hacíamos cuando éramos chicos". La agenda también contempla la instalación de un museo itinerante y la realización de encuentros gastronómicos y culturales que tendrán como sede el Museo Nahuel Pan y la Sociedad Sirio-Libanesa.

 

Asimismo, la funcionaria puso en valor el cierre de los talleres barriales (TAMFI), que mostrarán el trabajo realizado durante todo el año en los diferentes sectores de la ciudad. Como broche de oro para el cierre de los festejos, el 25 de febrero por la noche se presentará en la Piedra de la Cascada la producción de Arda titulada "Rostros que habitan la memoria", una proyección fotográfica y musical que promete ser un emocionante punto de reunión para la comunidad esquelense.

 

“Salvo el día del Telebingo, que tiene la dinámica del cartón, los demás días siempre es con entrada libre y gratuita”, aclaró la funcionaria, invitando a toda la comunidad a ser parte de este aniversario que busca, sobre todo, fortalecer los lazos entre los vecinos de Esquel.




