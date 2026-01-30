25°
32° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El incendio en el PNLA continúa activo pero no avanza hacia el ejido de Esquel

Así lo confirmó la Municipalidad de Esquel. Además, aseguraron que el foco iniciado en el PNLA sigue bajo control y monitoreo permanente, con operativos coordinados y refuerzo de recursos en la zona de Laguna Villarino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informa que el incendio denominado “Puerto Café”, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, continúa sin ingresar al ejido Esquel. De esta manera, llevamos tranquilidad a los vecinos, especialmente a los pobladores de Alto Río Percy. 

 

La situación se mantiene bajo seguimiento permanente y los trabajos continúan de manera coordinada entre los distintos organismos intervinientes, priorizando la prevención y la seguridad de la población.

 

Durante la jornada del jueves 29 de enero, los recursos afectados al operativo incluyeron personal de línea de la Base de Servicio Esquel, con 12 combatientes, dos camionetas y una autobomba. Asimismo, participó personal de Bomberos Voluntarios de Esquel con una autobomba, además de efectivos de Bomberos de Trevelin y Lago Rosario. A su vez, la Municipalidad de Esquel aportó una motoniveladora y una cargadora para reforzar las tareas en el terreno.

 

Durante la jornada de hoy continúan los trabajos con un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

 

Operan en el lugar brigadistas de la Base Esquel, Base Corcovado y Base Trevelin, junto a personal de Bomberos Voluntarios de Esquel y equipos de la Municipalidad de Esquel. En total, trabajan 31 combatientes, apoyados por autobomba, cargadora y motoniveladora, además de móviles de ataque y logística.

 

El objetivo de estos trabajos es evitar la propagación del fuego hacia el ejido Esquel.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
2
 Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte
3
 Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio
4
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
5
 QEPD Aurelia Elida Romero
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -