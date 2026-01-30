El incendio en el PNLA continúa activo pero no avanza hacia el ejido de Esquel

La Municipalidad de Esquel informa que el incendio denominado “Puerto Café”, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, continúa sin ingresar al ejido Esquel. De esta manera, llevamos tranquilidad a los vecinos, especialmente a los pobladores de Alto Río Percy.

La situación se mantiene bajo seguimiento permanente y los trabajos continúan de manera coordinada entre los distintos organismos intervinientes, priorizando la prevención y la seguridad de la población.

Durante la jornada del jueves 29 de enero, los recursos afectados al operativo incluyeron personal de línea de la Base de Servicio Esquel, con 12 combatientes, dos camionetas y una autobomba. Asimismo, participó personal de Bomberos Voluntarios de Esquel con una autobomba, además de efectivos de Bomberos de Trevelin y Lago Rosario. A su vez, la Municipalidad de Esquel aportó una motoniveladora y una cargadora para reforzar las tareas en el terreno.

Durante la jornada de hoy continúan los trabajos con un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

Operan en el lugar brigadistas de la Base Esquel, Base Corcovado y Base Trevelin, junto a personal de Bomberos Voluntarios de Esquel y equipos de la Municipalidad de Esquel. En total, trabajan 31 combatientes, apoyados por autobomba, cargadora y motoniveladora, además de móviles de ataque y logística.

El objetivo de estos trabajos es evitar la propagación del fuego hacia el ejido Esquel.

R.G.