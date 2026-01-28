16°
17° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 28 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Chubut
28 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

"Mi tierra está pasando por un momento muy angustiante"

Yoel Hernández estuvo en el escenario mayor de Cosquín, llevando no solo la música patagónica a su público, sino también el mensaje solidario y comprometido por la tragedia que atraviesa la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El músico chubutense Yoel Hernández estuvo presente a la medianoche en el festival de folclore Cosquín.

 

Junto a su banda y su repertorio de música patagónica, que está incorporando la cumbia campera y el acordeón de forma protagonista en este ultimo tiempo, le sumó colores locales a ese encuentro nacional, pero también enfatizó el compromiso con la lucha de los brigadistas contra los incendios en la Comarca.

 

“Venimos de El Maitén, de la Comarca. Mi tierra está pasando por momentos angustiantes”, explicó Yoel: "Cosquín tiene que ver con el patriotismo, siempre vine a quejarme", agregó, sobre la visibilidad de la Patagonia en la música nacional, y siendo su quinto año en el escenario, agradeció esa posibilidad de reflejar la situación que atraviesa el Parque Nacional.

 

Yoel es el creador del Festival "Mi Lugar", que en 2025 tuvo su primera edición solidaria con el incendio ocurrido en El Hoyo, y una segunda edición en Trelew que sumó fondos para comedores.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte programado en Esquel: Realizarán podas preventivas en líneas de media tensión este miércoles
2
 JetPaq: la solución de transporte aéreo que conecta a la región con todo el país en tiempo récord
3
 Las imágenes más duras del avance del fuego en Los Alerces
4
 De película: robó en un comercio, los vecinos lo siguieron, lo atraparon y lo echaron del pueblo
5
 Reporte de situación: Combate de incendios en Los Alerces y Jurisdicción Provincial
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Más brigadistas se suman al operativo para combatir los incendios en el PNLA
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -