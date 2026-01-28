"Mi tierra está pasando por un momento muy angustiante"

El músico chubutense Yoel Hernández estuvo presente a la medianoche en el festival de folclore Cosquín.

Junto a su banda y su repertorio de música patagónica, que está incorporando la cumbia campera y el acordeón de forma protagonista en este ultimo tiempo, le sumó colores locales a ese encuentro nacional, pero también enfatizó el compromiso con la lucha de los brigadistas contra los incendios en la Comarca.

“Venimos de El Maitén, de la Comarca. Mi tierra está pasando por momentos angustiantes”, explicó Yoel: "Cosquín tiene que ver con el patriotismo, siempre vine a quejarme", agregó, sobre la visibilidad de la Patagonia en la música nacional, y siendo su quinto año en el escenario, agradeció esa posibilidad de reflejar la situación que atraviesa el Parque Nacional.

Yoel es el creador del Festival "Mi Lugar", que en 2025 tuvo su primera edición solidaria con el incendio ocurrido en El Hoyo, y una segunda edición en Trelew que sumó fondos para comedores.

SL