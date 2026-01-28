Jueves de zapada en Paprika

Hoy jueves 29 de enero, el centro de Esquel recupera una propuesta musical característica para cortar la semana: la zapada.

En el nuevo local de Paprika, ubicado en Rivadavia 873, abrirá sus puertas para una Jam Session desde las 20 horas.

El evento contará con una configuración de micrófono abierto preparada para recibir a intérpretes de diversos instrumentos.

La organización invita a los artistas a traer su propio instrumento (aunque no es excluyente) para sumarse a la base de guitarra, bajo, batería y teclado que estarán disponible durante la noche.

SL