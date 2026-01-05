Trevelin dio la bienvenida al primer turista de la temporada

La Secretaría de Turismo de Trevelin, junto a la Cámara de Prestadores Turísticos de la localidad, llevó adelante una nueva edición de la tradicional bienvenida al primer turista de la temporada de verano, una acción que se realiza de manera ininterrumpida desde hace tres años.

En esta oportunidad, además del recibimiento oficial al primer visitante que eligió alojarse en Trevelin, se realizó la entrega de siete vouchers a siete familias, con el objetivo de agasajarlas con diferentes experiencias turísticas y darles la bienvenida al destino de una manera especial.

Las experiencias entregadas incluyen propuestas gastronómicas, excursiones, actividades de naturaleza y aventura, reflejando la diversidad de la oferta turística local y el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que esta iniciativa busca poner en valor la hospitalidad de Trevelin, fortalecer el vínculo con quienes eligen el destino y generar recuerdos positivos desde el inicio de la estadía. Al mismo tiempo, representa una forma simbólica de dar comienzo a la temporada de verano, uno de los períodos más importantes para la actividad turística.

Asimismo, se agradeció especialmente el acompañamiento y compromiso de los prestadores turísticos que se sumaron a esta acción, haciendo posible la entrega de los vouchers y apoyando esta iniciativa de bienvenida. Los establecimientos y empresas participantes fueron: Café Shop Al Paso, Restaurante Rincón del Molino, Cascadas Nant y Fall, Safari Lacustre, Viñas del Nant y Fall Bodega y Viñedo, Rafting Corcovado Explonatura, Ozut Panadería Artesanal y Arbo Patagonia.

Por su parte, desde la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de acciones conjuntas, que permiten visibilizar la oferta local y consolidar a Trevelin como un destino que prioriza la calidad, la cercanía y la experiencia del visitante.

La bienvenida al primer turista de la temporada se ha consolidado como una tradición local, reafirmando el posicionamiento de Trevelin como un destino que apuesta al trabajo colaborativo y a una experiencia turística auténtica, responsable y de calidad.

