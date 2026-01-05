Esquel anunció 3° Edición de la Feria Municipal del Libro

El Secretario de Gobierno, Diego Austin, encabezó el lanzamiento oficial de la Feria Municipal del Libro, cuya realización está prevista para la primera semana de mayo. Durante la presentación, el funcionario destacó la importancia de este evento para la identidad local y cedió la palabra a Daniela Otero, Directora de Educación del municipio, quien enfatizó el carácter significativo que se busca imprimir a esta edición. La funcionaria remarcó que el objetivo principal es lograr una participación amplia y proyectada con antelación para que el evento alcance su máximo valor comunitario junto al acompañamiento de los escritores y las editoriales de toda la región.

Por su parte, la responsable de la Biblioteca Pública Municipal, María Jesús Ochoa, confirmó que la feria se llevará a cabo los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo. Esta tercera edición tendrá una carga histórica especial, ya que se conmemorarán simultáneamente los 120 años del municipio de Esquel y los 90 años de la biblioteca pública. La organización ya trabaja en una agenda que abarca diversas modalidades de participación, desde las presentaciones tradicionales de libros hasta formatos más dinámicos como conversatorios, mesas redondas y debates.

En cuanto a la dinámica de las jornadas, el cronograma repetirá el formato de años anteriores para garantizar la integración de toda la comunidad. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, se desarrollarán talleres de formación orientados a los distintos niveles educativos, aprovechando el espacio de la biblioteca para abordar múltiples disciplinas. A partir de las 16 horas, el programa se abrirá al público adulto con las presentaciones centrales de obras y espacios de debate, culminando cada noche a las 21 horas con espectáculos de música, danza y teatro para dar un cierre cultural a cada jornada.

Finalmente, las autoridades abrieron formalmente la convocatoria para escritores locales, regionales y nacionales, así como para librerías y editoriales que deseen exhibir, comercializar o realizar canjes de sus producciones. Los interesados en participar pueden acercarse personalmente a las instalaciones de la biblioteca en San Martín 636 o enviar sus propuestas al correo electrónico oficial biblioteca@esquel.gov.ar, donde recibirán información detallada sobre los requisitos de presentación para esta importante cita cultural.

