La UNPSJB Esquel convoca a artistas para el inicio de clases

Con el objetivo de recibir a los nuevos estudiantes con un marco cultural y festivo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) lanzó una convocatoria abierta dirigida a la comunidad artística de la región.

La delegada zonal de la Sede Esquel, la abogada María de las Nieves González, realizó la invitación formal para que músicos y referentes del teatro se sumen a la Jornada de Bienvenida del Ciclo 2026. Esta iniciativa busca integrar el talento local a la vida universitaria, transformando el ingreso de los alumnos en un evento de encuentro y expresión artística.





¿Cómo participar?

La convocatoria está abierta tanto para solistas como para grupos que deseen mostrar su arte en el campus universitario. Los interesados cuentan con dos modalidades de inscripción:

Presencial: Dirigiéndose a las oficinas de la sede, ubicadas en Sarmiento 849, en el horario de 8:00 a 12:00 hs.

Vía telefónica: Comunicándose al número 2945 - 592087.

Plazos y requisitos

Desde la delegación zonal informaron que el tiempo límite para anotarse es el miércoles 4 de marzo. La universidad busca, a través de estas jornadas, fortalecer el vínculo entre la institución y los hacedores culturales de Esquel, brindando un escenario para el arte regional en el inicio de un nuevo año lectivo.

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran bienvenida universitaria!