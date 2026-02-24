16°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43UNPSJB Esquel
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La UNPSJB Esquel convoca a artistas para el inicio de clases

La delegada zonal María de las Nieves González invita a músicos y grupos de teatro a participar de la Jornada de Bienvenida 2026. Hay tiempo hasta el 4 de marzo para anotarse en Sarmiento 849 o por teléfono al 2945-592087.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de recibir a los nuevos estudiantes con un marco cultural y festivo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) lanzó una convocatoria abierta dirigida a la comunidad artística de la región.

 

La delegada zonal de la Sede Esquel, la abogada María de las Nieves González, realizó la invitación formal para que músicos y referentes del teatro se sumen a la Jornada de Bienvenida del Ciclo 2026. Esta iniciativa busca integrar el talento local a la vida universitaria, transformando el ingreso de los alumnos en un evento de encuentro y expresión artística.

 

 

¿Cómo participar?

 

La convocatoria está abierta tanto para solistas como para grupos que deseen mostrar su arte en el campus universitario. Los interesados cuentan con dos modalidades de inscripción:

 

Presencial: Dirigiéndose a las oficinas de la sede, ubicadas en Sarmiento 849, en el horario de 8:00 a 12:00 hs.

 

Vía telefónica: Comunicándose al número 2945 - 592087.

 

Plazos y requisitos

 

Desde la delegación zonal informaron que el tiempo límite para anotarse es el miércoles 4 de marzo. La universidad busca, a través de estas jornadas, fortalecer el vínculo entre la institución y los hacedores culturales de Esquel, brindando un escenario para el arte regional en el inicio de un nuevo año lectivo.

 

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran bienvenida universitaria!

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio
2
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
3
 La victoria del Pueblo: A 80 años del primer triunfo de Juan Domingo Perón
4
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
5
 Ramón Durán QEPD
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -