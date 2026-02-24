Esquel: 5 empresas compiten por la obra del nexo cloacal de 2.300 millones de pesos

En un paso decisivo para el desarrollo urbano de la ciudad, el Gobierno Provincial realizó la apertura de licitación para la obra del nuevo nexo cloacal de Esquel. El acto contó con la presencia de autoridades municipales y de la Cooperativa 16 de Octubre, reflejando el trabajo articulado que permitió llegar a esta instancia.

Obras que "no se ven" pero transforman

Durante su intervención, Hernán Tórtola expresó la satisfacción del Ejecutivo Provincial por concretar este pedido del Intendente local. "Apostamos al desarrollo de las ciudades y al futuro. Como dice siempre el gobernador Ignacio Torres, estas son obras que quizás no se ven porque están enterradas, pero son imperiosas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de los turistas", afirmó.

El secretario hizo especial énfasis en el impacto ambiental y social de la obra: "Hablábamos con la Cooperativa que, una vez finalizada, problemas como los malos olores en ciertos sectores no van a existir más. Sin estas obras no podemos hablar de crecimiento económico regional".

El proceso licitatorio: 5 oferentes en carrera

La licitación despertó un gran interés en el sector de la construcción, con la presentación de cinco ofertas, de las cuales cuatro pertenecen a empresas locales y una a una firma del Valle.

Presupuesto oficial: $2.300 millones de pesos.

Rango de ofertas: Oscilaron entre los $1.994 millones (por debajo del presupuesto) y los $2.600 millones.

Tórtola fue tajante respecto a cómo se elegirá a la ganadora: "La semana que viene empezamos el análisis técnico y administrativo. No miramos solo el precio más bajo. Muchas veces en gestiones anteriores se le daba la obra al más barato y después nunca se terminaban. Nosotros queremos obras de calidad, adecuadas y, sobre todo, que se terminen".

Plazos y ejecución

La planificación estipula un plazo de obra de 180 días (6 meses). El objetivo de la Secretaría de Infraestructura es firmar los contratos en el mes de abril para dar inicio inmediato a los trabajos.

"Queremos que antes de la próxima temporada de verano la obra ya esté lista", adelantó Tórtola. Asimismo, llevó tranquilidad a los usuarios al confirmar que el servicio no se verá afectado durante los trabajos: "Se pensó en un sistema de bypass para que no haya discontinuidad del servicio de cloaca. Es algo fundamental para la vida cotidiana de los vecinos de la zona".