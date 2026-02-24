Kelenkén presenta su Cena Show: Danza y música para celebrar el Día de la Mujer

Para las integrantes de Kelen Ken, bailar no es solo una actividad recreativa; es una forma de reafirmar que la vitalidad no tiene fecha de vencimiento. El grupo, que ensaya intensamente los lunes y miércoles, se encuentra en plena organización de su primer gran evento del año: una Cena Show integral que promete música, humor y emoción.

Una noche imperdible

La cita es el sábado 7 de marzo en las instalaciones de la Siria Libanesa. Según explicó Mauricio, el objetivo es doble: rendir homenaje a las mujeres en la víspera de su día internacional y recaudar los fondos necesarios para solventar los traslados del ballet. El grupo tiene una agenda ambiciosa que incluye presentaciones en Comodoro Rivadavia en agosto y el gran "broche de oro" en octubre: las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

"Nuestros cuerpos expresan que están vivos a través de la danza. A esta edad, bailar nos hace sentir como palomitas volando; nos olvidamos de los dolores de la vida y reavivamos nuestra juventud", expresó con emoción una de las integrantes del ballet.

Una propuesta artística de primer nivel

La cena, que se realizará el sábado 7 de marzo, tiene una tarjeta con un valor de 35.000 pesos (incluye entrada, plato principal, postre y bebida). El escenario de la Siria Libanesa contará con una cartelera de lujo:

Francisco Huenchuman: Con su amplio repertorio de folclore y música melódica.

Daniel Cárcamo: El talentoso cantante que llega desde Trelew para sumar su voz a la causa.

Fuego Andino: Aportando la fuerza y el ritmo de las danzas caporales.

Sergio Lavados: Humor y asombro a través de su show de ventriloquía.

Kelen Ken: El ballet anfitrión presentará cuadros de gato, chacarera, escondido y toaje, con una fusión única entre lo tradicional y el folclore estilizado.

Danza con propósito: Salud y Memoria

Desde lo técnico, el profesor Mauricio destaca que el grupo trabaja con objetivos claros que van más allá del escenario. La práctica de estas danzas fusionadas está orientada a mejorar la motricidad y ejercitar la memoria de las personas adultas, demostrando que el arte es una herramienta fundamental para el bienestar en esta etapa de la vida.