23°
29° 14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 05 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina cholilaincendio controlado
05 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Contuvieron el incendio en Cholila tras un intenso operativo

El foco ígneo detectado el domingo por la tarde fue controlado gracias al trabajo conjunto de brigadistas, bomberos y medios aéreos, bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Bosques provincial, que conduce Abel Nievas, está al frente del arduo operativo que comenzó este domingo ni bien fue detectado el foco inicial, alrededor de las 16 horas, en la zona de Lago Villa Rivadavia. 

 

A través de un informe técnico emitido anoche, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego precisó que tras una jornada de arduo trabajo por parte de brigadistas, bomberos y personal de apoyo, el siniestro ígneo fue contenido.

 

Desde el inicio, el fuego presentó rápida propagación con comportamiento extremo y, por tal motivo, la cartera de Bosques chubutense solicitó apoyo operativo al personal de las bases cercanas. 

 

A partir de las acciones realizadas con herramientas manuales, autobombas y el apoyo de medios aéreos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego – AFE, se pudo dar por contenido el incendio al final de la jornada.

 

El Secretario de Bosques destacó que este lunes está previsto que los combatientes lleven adelante recorridos sobre el perímetro y, al mismo tiempo, efectúen tareas de enfriamiento sobre puntos calientes.

 

A su vez, valoró la rápida respuesta y el operativo impulsado, lo cual permitió contener el siniestro ígneo en cuestión de horas. En ese marco, ponderó el esfuerzo de los brigadistas y la colaboración de diversas instituciones.

 

El propio Nievas y el subsecretario de Protección Ciudadana del Chubut, Eduardo Pérez, se encuentran en la zona de Cholila coordinando el despliegue de combatientes, equipos de apoyo y recursos materiales.   

 

Participan las bases pertenecientes a Cholila, Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, como así también los bomberos voluntarios de la localidad cordillerana y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

 

Las instituciones que son parte de las tareas: Municipalidad de Cholila, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Policía del Chubut, Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Dirección de Pesca Continental, entre otras.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Multitud en el Lago Futalaufquen por las altas temperaturas
2
 Bronco, la nueva tienda de indumentaria masculina que se suma al comercio de Esquel
3
 Incendio forestal activo en el oeste de Cholila: despliegue de brigadas y alerta preventiva
4
 Inauguran Bryn Derwydd, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza en Trevelin
5
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -