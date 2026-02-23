23°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 23 de Febrero de 2026
Emanero y Yoel Hernandez
23 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Emanero y Yoel Hernández emocionaron a miles en la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 con un dúo inolvidable

El artista nacional invitó al músico de El Maitén a compartir escenario en la noche final de la Fiesta Nacional del Lúpulo, en El Bolsón, y juntos protagonizaron uno de los momentos más emotivos del cierre ante miles de personas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La noche final de la Fiesta Nacional del Lúpulo dejó un emotivo momento del verano en la Comarca Andina. Ante miles de personas en el predio principal de El Bolsón, Emanero sorprendió al público al invitar al escenario a Yoel Hernández para interpretar a dúo el clásico “A puro dolor”, de Son by Four.

 

El Día 4 de la edición 2026 “explotó” desde temprano, y ese tramo del show fue uno en los cuales el clima se transformó en pura emoción. “Para este tema tengo un invitado especial, de acá, mi amigo Yoel”, anunció Emanero ante una multitud que respondió con aplausos y ovación. La interpretación a dúo generó un silencio respetuoso primero y luego un coro masivo que envolvió todo el predio.

 

Un mensaje que trascendió la música

La interpretación fue intensa y celebrada por miles de personas, pero el momento más profundo llegó después. Tras agradecer el cariño del público, Emanero se dirigió directamente a Yoel y recordó un video que el cantante publicó en redes sociales desde Cosquín, donde hablaba sobre los incendios que afectaron a la Comarca Andina y la cordillera.

 

“Hace poquito me crucé en redes con un video tuyo en Cosquín, hablando sobre los incendios”, señaló. Y agregó: como alguien que vive en Buenos Aires, muchas veces —dijo— se está muy desconectado de lo que ocurre en el resto del país. En este sentido, remarcó que fue “muy lindo ver cómo explicabas lo que estaba pasando y cómo pedías ayuda desde un lugar tan del corazón y tan respetuoso”.

 

Emanero sostuvo que ojalá más artistas puedan expresarse de esa manera y comprometerse con lo que sucede en sus territorios, y pidió un aplauso para Yoel, que fue inmediato y masivo.

 

Por su parte, Yoel Hernández agradeció la invitación y el reconocimiento, visiblemente emocionado por compartir escenario en una noche tan significativa para la Comarca.

 

 

Una noche histórica en El Bolsón

El show de Emanero fue uno de los más convocantes de la 48ª edición de la fiesta. Con un repertorio cargado de energía y grandes hits, hizo cantar y saltar a un predio colmado, que celebró de punta a punta.

 

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 cerró así una edición multitudinaria, con miles de personas viviendo una noche que quedará en la historia cultural de El Bolsón y la Comarca Andina.

 

 

 

O.P.

 

