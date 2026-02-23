Capacitaciones 2026 en El Bolsón: El CEA3 lanzó su propuesta para el primer cuatrimestre

El Centro de Educación Agropecuaria N°3 (CEA3) de Mallín Ahogado presentó su cronograma de capacitaciones 2026 para el primer cuatrimestre, con una amplia oferta de cursos en oficios, producción agropecuaria y saberes.

La propuesta incluye formaciones en sede y también actividades previstas en otros parajes de la Comarca, con distintas modalidades de inscripción según cada curso.

Qué capacitaciones se dictarán en el CEA3

Durante el primer cuatrimestre, el CEA3 ofrecerá capacitaciones organizadas por días de la semana, tanto en turno mañana como tarde. Entre las propuestas se encuentran:

Construcción Natural (inicio a definir)

Electricidad Domiciliaria básica (dos veces por semana, inicia 10/3)

Reparación de motosierras (inicia 4/3)

Producción Frutal (dos veces por semana, inicia en abril)

Cerámica Regional I (inicia 13/3) y Cerámica Regional II (inicia 12/3)

Herrería básica (inicia 6/3)

Buenas Prácticas de Manufactura (inicia 6/3)

Cestería Botánica (inicia en abril)

Panadería y Repostería Regional (inicia 10/3)

Jornadas de Huerta (inicio a definir)

Jornadas de Reproducción de Plantas Nativas (inicia 10/3)

Reconocimiento y Uso de Plantas Saludables (inicia en abril)

Reproducción de Plantas Aromáticas (inicia 12/3)

Cerámica Solidaria (grupo autogestivo, inicia 5/3)

Además, el centro adelantó que próximamente difundirá nuevas propuestas como diseño y armado de reservorios, conservación de alimentos, elaboración de filtro y apicultura, y sanidad animal, entre otras.

Cómo inscribirse a las capacitaciones

El CEA3 informó que algunas capacitaciones requieren inscripción vía WhatsApp y otras contemplan inscripción presencial con charla informativa obligatoria.

Las inscripciones por WhatsApp se realizan al 294 4154513, según fechas específicas para cada curso, como Reparación de Motosierras, Panadería y Repostería Regional y Buenas Prácticas de Manufactura.

En tanto, otras propuestas (como Herrería Básica, Electricidad Domiciliaria Básica, Reproducción de Plantas Aromáticas y Cerámica Regional) cuentan con fechas de inscripción presencial en sede.

Desde la institución remarcaron que próximamente se difundirán las fechas de inscripción del resto de las capacitaciones.

Formación en oficios y producción en la Comarca Andina

El CEA3, ubicado en el circuito de Mallín Ahogado, junto al vivero forestal, es un espacio de formación técnica y reproducción de saberes en la Comarca. Cada año convoca a personas interesadas en adquirir herramientas prácticas vinculadas a la producción agropecuaria, la construcción, la elaboración de alimentos y los oficios tradicionales.

O.P.