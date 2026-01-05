Torres participó de la Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico en Carrenleufú

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este domingo por la tarde de la 7.ª Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico, que se celebra del 2 al 4 de enero en la localidad de Carrenleufú, en el marco del acompañamiento de la actual gestión a las festividades populares en todo el territorio provincial.

Acompañaron al mandatario los intendentes de Carrenleufú, Alberto Rosas, y de Esquel, Matías Taccetta; el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese; el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo “Lalo” Pérez; el jefe de la Plana Mayor de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; y el director de Pesca Continental provincial, Pablo Buomo.

“Las fiestas populares nos hermanan”

Durante la jornada festiva, Torres recorrió el predio en el que se desarrollaron las distintas actividades, dialogó con vecinos y ratificó el acompañamiento de la gestión a las celebraciones populares.

En este sentido, el titular del Ejecutivo destacó que “las fiestas populares son mucho más que una efeméride: son un punto de encuentro para las familias y uno de los motores fundamentales de las economías locales, generando empleo a partir de algo tan importante como la cultura, la tradición y nuestra identidad chubutense”.

“Esta gestión va a seguir acompañando a cada comunidad a lo largo y ancho de nuestra provincia, celebrando cada fiesta popular como una oportunidad más para hermanarnos y seguir potenciando la agenda de crecimiento y desarrollo que nos propusimos desde el primer día de gobierno”, concluyó Torres.

Presencia en cada comunidad

Por su parte, el titular del IAC, Horacio Massacese, señaló que “es un orgullo poder venir a esta comuna rural y entregar títulos de propiedad como lo estamos haciendo, y asegurarles a los vecinos que puedan continuar con la regularización de sus tierras”, y remarcó que “nuestra extensa provincia es muy amplia y las distancias son largas, pero siempre estamos presentes en cada localidad y comuna rural para llevar soluciones a la comunidad”.

“Apenas inició nuestra gestión, hubo quienes se burlaban de que algunas provincias ‘malgastaban’ los recursos en las fiestas locales, riéndose hasta de los nombres. Pero nuestro Gobernador, con una visión clara de lo que significan estas fiestas, decidió impulsarlas porque no solo son un lugar de encuentro para las familias, sino que también hacen crecer las economías locales”, manifestó el funcionario.

Cultura, tradición e identidad

Finalmente, el presidente de la comuna rural, Alberto Rosas, celebró la presencia del Gobernador “compartiendo nuestra cultura y tradición” y agradeció el acompañamiento de la Provincia para la realización de la festividad.

“Esta celebración es un espacio de encuentro, de identidad y trabajo conjunto que fortalece el sentido de pertenencia y proyecta el desarrollo local, preservando nuestras tradiciones”, resaltó el intendente local.

Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico

Por primera vez, en esta edición de la tradicional festividad que se celebra en Carrenleufú, la inscripción para el torneo de pesca fue abierta y gratuita hasta el 30 de diciembre, con el objetivo de atraer a una cantidad récord de pescadores.

La séptima Fiesta Nacional comenzó el pasado viernes 2 de enero con los juegos criollos, concentrando la mayor parte de la agenda de actividades este sábado y domingo, con toda clase de iniciativas, desde el concurso de pesca hasta la jineteada y los juegos hípicos, incluyendo números artísticos y eventos deportivos.

A las 9:30 horas de este sábado tuvo lugar la apertura del campo de jineteada, para luego dar lugar a la pialada de novillos, el almuerzo, la rueda de gurupa y bastos con encimera, y la música en el escenario mayor.

A su vez, el Gobierno de la Provincia aprovechó la ocasión para realizar la entrega de títulos de propiedad a familias de la comunidad, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC).

Finalmente, durante el domingo se realizó la tirada de riendas, el desfile gaucho, el acto central, el desafío de tropillas en gurupa y bastos, y la entrega de premios.

La tradicional celebración de Carrenleufú contó con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y la Dirección de Pesca Continental, dependiente de la Secretaría de Pesca, que apadrinó el evento.

R.G.