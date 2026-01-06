22°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Un ventilador en mal estado, el origen de una tragedia en un geriátrico: abuelos muertos y varios heridos

Es la principal hipótesis sobre el origen del fuego. También un bombero resultó con lesiones. Hay en total 37 adultos mayores internados y varios empleados del lugar. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un trágico incendio en una residencia de adultos mayores ubicada en el barrio Isaura, en la ciudad bonaerense de Olavarría, dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos 37 heridas. Entre las personas que están internadas en terapia intensiva, hay un bombero voluntario.

 

El fuego se registró en la noche del lunes en una propiedad situada en la intersección de 25 de Mayo y calle 110, lo que motivó un amplio operativo de emergencia con la participación de Bomberos Voluntarios, personal de la UTOI, fuerzas policiales y al menos 15 ambulancias del SAME.

 

La principal hipótesis apunta a que el incendio podría haberse originado por un desperfecto en un ventilador, aunque las causas aún están siendo investigadas por Policía Científica.

 

La magnitud del siniestro obligó a evacuar de urgencia a todos los residentes y trabajadores del geriátrico. Los heridos fueron derivados a distintos centros de salud de la ciudad, lo que llevó al Hospital Municipal “Héctor M. Cura” a declararse en estado de emergencia ante la llegada masiva de pacientes.

 

Entre los lesionados se encuentran adultos mayores, empleados del lugar y tres bomberos, uno de los cuales permanece internado en terapia intensiva debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono.

 

En total, 25 personas permanecen internadas en el Hospital Municipal, cuatro en la Clínica Cemeda y ocho en la Clínica María Auxiliadora, donde algunos pacientes debieron ser trasladados a terapia intensiva. La mayoría presenta cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, y cuatro personas ya fueron atendidas en la Cámara Hiperbárica.

 

El intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, se hizo presente en el lugar y señaló que “es muy prematuro” determinar las causas del incendio. Las autoridades pidieron a los familiares que se acerquen al Hospital Municipal para recibir información sobre el estado y la ubicación de sus allegados. La investigación continúa mientras se mantiene el seguimiento médico de los heridos y la asistencia a las familias afectadas.

 

 

 

