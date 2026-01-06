Peritos confirmaron intencionalidad en el incendio de Cholila y la Justicia busca responsables

La Fiscalía de Lago Puelo, bajo la conducción de la fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanael Abad, ha puesto en marcha una exhaustiva investigación penal para determinar las responsabilidades detrás del incendio forestal desatado recientemente en la zona de Cholila. Los investigadores se trasladaron hacia la comisaría local a primera hora de hoy con el objetivo de encabezar las diligencias pertinentes tras recibir un informe pericial contundente que ratifica que el fuego no se originó de manera accidental. Según los datos arrojados por las pericias, el siniestro comenzó con dos focos diferenciados dentro de un lote privado, situados a escasos metros de un sendero interno, donde además se detectó el uso de una mezcla de combustible y aceite para garantizar que las llamas se propagaran con mayor velocidad.

El evento, que se registró inicialmente sobre la ladera izquierda de la ruta n°40 en dirección a Villa Lago Rivadavia, fue advertido gracias al rápido accionar de una vecina de Esquel que alertó a las autoridades mediante un llamado telefónico al servicio de emergencias. Esta intervención temprana permitió que el personal de Bomberos Voluntarios de Cholila, junto al apoyo de dotaciones de Las Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, lograra contener el avance del fuego tras varias horas de combate intensivo. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se produjeron daños en estructuras, ni se lamentaron víctimas civiles o pérdida de ganado, logrando sofocar el foco principal durante la noche del domingo.

Ante el escenario de presunta actividad criminal organizada, la Fiscalía ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para el avance de la causa. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes sobre movimientos sospechosos en las zonas afectadas que se acerque a las oficinas judiciales o a la dependencia policial más cercana para brindar su testimonio de forma confidencial.

E.B.W.