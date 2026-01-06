22°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Muerte a 6 mil metros de altura: un montañista ruso y la primera tragedia en el Aconcagua

Era un experimentado atleta de 55 años. Al llegar a un conocido puesto se descompensó y no pudieron reanimarlo. Es el primer hecho lamentable en lo que va de la temporada de ascenso.
Un experimentado montañista ruso de 55 años murió a pocos metros de alcanzar la cima del cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza. La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov y su fallecimiento se produjo mientras participaba de una expedición en plena temporada de ascensos, que comenzó en noviembre y se extenderá hasta febrero.

 

El episodio generó un importante operativo de rescate en alta montaña y la intervención de la Justicia mendocina, ya que se trata del primer deceso registrado en el Aconcagua en lo que va de la temporada.

 

Según el parte oficial, Bitiukov se desvaneció de manera repentina al sufrir un paro cardiorespiratorio mientras se encontraba en El Hombro, un reconocido paraje a más de 6.000 metros de altura sobre el cerro.

 

De inmediato, integrantes de la expedición y el guía que lo acompañaba iniciarion maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante alrededor de 20 minutos.

 

Además, se le suministró adrenalina y oxígeno con el objetivo de estabilizarlo. Pese al pedido de asistencia por parte del guía de la expedición y los esfuerzos por preservar la vida del montañista, finalmente fue declarado muerto.

 

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza junto a guardaparques del Parque Provincial Aconcagua se trasladaron en helicóptero hasta la zona de El Hombre, debido a la complejidad del acceso.

 

Luego de confirmarse el fallecimiento, intervino la Comisaría 23 de Uspallata. La causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal N°11, quien deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para la entrega del cuerpo a familiares de Bitiukov y su respectivo traslado.

 

 

