25°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
06 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El jueves 8 depositan haberes a jubilados y el viernes 9 a empleados públicos

Provincia deposita los haberes correspondientes este jueves 8 a jubilados, y el viernes 9 deposita a empleados públicos en actividad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Pago de haberes: Provincia deposita el jueves 8 a jubilados y el viernes 9 a empleados públicos en actividad

 

Una vez más, el sector pasivo de la provincia contará con un día de exclusividad de atención al público. En ambos casos, los salarios estarán disponibles para el cobro al día siguiente del depósito.

 

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informó que el jueves 8 de enero se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de diciembre para el sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el viernes 9 se hará lo propio con los sueldos de los empleados públicos en actividad.

 

Los jubilados tendrán disponibles sus haberes el viernes 9 de enero tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial. En tanto, los trabajadores públicos en actividad podrán percibir sus salarios el sábado 10 de enero a través de los cajeros automáticos.

 

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó, además, que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $ 139.520.000.000.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
4
 Giro judicial: Argentina reclama a Estados Unidos la entrega de Nicolás Maduro
5
 Incendio activo en Puerto Patriada: El fuego vuelve a golpear a la Comarca Andina en pleno verano
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -