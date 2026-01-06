Emergencia en Los Alerces: cierran tramo de la Ruta 71 por el avance del incendio en Lago Menéndez

En una acción conjunta con la Administración de Parques Nacionales y organismos federales, se dispuso el cierre temporal de la Ruta Provincial N° 71 para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.
Restricciones al tránsito y evacuaciones
La medida preventiva afecta el tramo comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos. Las autoridades informaron que este sector se encuentra intransitable debido a la densa presencia de humo que reduce drásticamente la visibilidad, sumado al constante movimiento de camiones y camionetas de las brigadas.
De manera simultánea, a partir del mediodía de hoy se procedió a la evacuación preventiva de senderistas y personas alojadas en campamentos de las zonas con mayor riesgo, específicamente en las áreas de Río Arrayanes y Lago Verde. Para ello, se desplegó un operativo especial con móviles del Parque Nacional para asegurar el traslado de los turistas y el personal hacia zonas seguras.
El estado del incendio "Puerto Café"
El foco ígneo, denominado "Puerto Café", se mantiene activo desde el pasado 9 de diciembre. Durante las últimas horas, las condiciones climáticas favorecieron un avance del fuego hacia el sur, sobre la margen oeste del Lago Menéndez.
Actualmente, el operativo cuenta con:
-
Más de 50 brigadistas en terreno trabajando en líneas de defensa.
-
Tres medios aéreos que brindan apoyo con descargas de agua.
-
Colaboración de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), instituciones locales y prestadores turísticos.
El personal desplegado se encuentra reevaluando las estrategias de combate y reposicionando las líneas de control ante el nuevo escenario que presenta el incendio. Se solicita a la población y a los transportistas evitar acercarse a la zona afectada y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
Debido a su desplazamiento hacia el sur por la margen oeste del lago, las columnas de humo y la actividad ígnea ya pueden observarse con claridad desde Puerto Chucao, uno de los puntos neurálgicos para el turismo y la navegación dentro del Parque Nacional Los Alerces.
F.P