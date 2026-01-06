Emergencia en Los Alerces: cierran tramo de la Ruta 71 por el avance del incendio en Lago Menéndez

En una acción conjunta con la Administración de Parques Nacionales y organismos federales, se dispuso el cierre temporal de la Ruta Provincial N° 71 para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

Restricciones al tránsito y evacuaciones

La medida preventiva afecta el tramo comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos. Las autoridades informaron que este sector se encuentra intransitable debido a la densa presencia de humo que reduce drásticamente la visibilidad, sumado al constante movimiento de camiones y camionetas de las brigadas.

De manera simultánea, a partir del mediodía de hoy se procedió a la evacuación preventiva de senderistas y personas alojadas en campamentos de las zonas con mayor riesgo, específicamente en las áreas de Río Arrayanes y Lago Verde. Para ello, se desplegó un operativo especial con móviles del Parque Nacional para asegurar el traslado de los turistas y el personal hacia zonas seguras.

El estado del incendio "Puerto Café"

El foco ígneo, denominado "Puerto Café", se mantiene activo desde el pasado 9 de diciembre. Durante las últimas horas, las condiciones climáticas favorecieron un avance del fuego hacia el sur, sobre la margen oeste del Lago Menéndez.

Actualmente, el operativo cuenta con:

Más de 50 brigadistas en terreno trabajando en líneas de defensa.

Tres medios aéreos que brindan apoyo con descargas de agua.

Colaboración de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), instituciones locales y prestadores turísticos.

El personal desplegado se encuentra reevaluando las estrategias de combate y reposicionando las líneas de control ante el nuevo escenario que presenta el incendio. Se solicita a la población y a los transportistas evitar acercarse a la zona afectada y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Debido a su desplazamiento hacia el sur por la margen oeste del lago, las columnas de humo y la actividad ígnea ya pueden observarse con claridad desde Puerto Chucao, uno de los puntos neurálgicos para el turismo y la navegación dentro del Parque Nacional Los Alerces.

