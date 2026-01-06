Inversiones en el Parque Industrial: Raposeiras pide "prolijidad administrativa" para avanzar con la entrega de lotes.

En el marco del debate por la llegada de nuevas inversiones a la ciudad, el concejal Fernando Raposeiras se refirió al estado del proyecto y fue tajante: “De palos en la rueda no hay ninguno”. Recordó que el cuerpo legislativo ya aprobó por unanimidad la ordenanza base que permite otorgar lotes de forma gratuita y beneficios fiscales, dejando en claro que existe un consenso total sobre la importancia de generar empleo en Esquel.

La protección del patrimonio de los vecinos



Sin embargo, Raposeiras hizo hincapié en la responsabilidad que implica administrar los recursos de la comunidad. Al tratarse de una entrega de tierras que forman parte del patrimonio municipal, el concejal insistió en que el proceso debe ser estrictamente transparente.

La principal observación surge de la cantidad de firmas beneficiarias. “La ordenanza original que aprobamos era por cinco empresas, y ahora el Ejecutivo pretende que ingresen siete”, explicó. Según indicó, este cambio requiere una modificación de la norma vigente para garantizar el marco de legalidad, un paso que aún no se ha concretado.

Trámites administrativos pendientes



Raposeiras detalló que existen pasos previos que el Ejecutivo municipal no ha cumplido y que son los que realmente demoran el proceso:

Falta de publicación oficial: El marco regulatorio exige que el Municipio publique en el Boletín Oficial y en medios de circulación la lista de empresas candidatas para que cualquier vecino pueda presentar objeciones. "Es un paso que ellos mismos no dieron y deberían haber hecho", señaló.

Información incompleta: El concejal manifestó que la documentación técnica sobre las empresas postulantes (como Don Juan, Hertz, Serra o Peña) ha llegado de manera parcial a las comisiones, dificultando un estudio profundo de cada caso.

La importancia del consenso institucional



Más allá de lo técnico, lamentó que no se hayan generado los espacios de conversación necesarios para destrabar la situación. Recordó que, para la entrega de tierras, se requiere el acompañamiento de las minorías, pero que hasta el momento no ha habido un acercamiento para dialogar sobre estas modificaciones.

“Pretendemos un estudio consensuado porque estamos otorgando patrimonio de todos los esquelenses. Poner a la opinión pública en contra de las minorías no es el camino correcto”, expresó. Para finalizar, reiteró que la voluntad de acompañar el desarrollo industrial se mantiene firme, siempre y cuando se cumplan los plazos de transparencia y legalidad que la propia reglamentación exige.

F.P