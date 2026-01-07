Santilli llegó a El Hoyo

En medio de la emergencia ígnea provocada por los incendios que afectan a la región y mantienen en vilo a la comunidad, Diego Santilli llegó este martes a la localidad de El Hoyo para acompañar las acciones que se desarrollan en el territorio.

Según se informó, el ministro del Interior tiene previsto recorrer las áreas afectadas por los incendios tanto a pie como mediante un vuelo de reconocimiento, con el objetivo de evaluar de primera mano la magnitud de los daños y el operativo desplegado para combatir el fuego.

Además, en el marco de su agenda oficial, Santilli mantendrá un encuentro con el intendente de El Hoyo, César Salamín, para analizar la situación local, coordinar acciones y avanzar en medidas de asistencia destinadas a las familias damnificadas por los siniestros.

La visita se inscribe en un esquema de trabajo articulado entre el Gobierno del Chubut y Nación. En declaraciones brindadas el día anterior, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la predisposición del funcionario nacional para colaborar desde el inicio de la emergencia. “Se puso a disposición desde el primer momento, va a venir y seguramente va a ser parte de un acompañamiento, como se ha hecho en su momento a través de un aporte del Tesoro para contener a las familias que fueron afectadas, y también para fortalecer un sistema de manejo del fuego que es integral”, expresó.

Torres remarcó además la importancia de priorizar el trabajo conjunto frente a la crisis: “Lo último que tenemos que hacer los políticos en este momento es acentuar las diferencias en vez de trabajar en conjunto”.

Mientras continúan las tareas para contener los focos ígneos y asistir a los vecinos afectados, la presencia de autoridades nacionales refuerza el acompañamiento institucional en una de las situaciones más complejas que atraviesa la región cordillerana.

