Estaban los dos borrachos y uno subió a la camioneta, dio marcha atrás y mató al otro

Un hombre de 58 años murió este martes a la tarde en Villa Llanquín luego de ser atropellado por otro sujeto, con el que compartía bebidas alcohólicas, quien lo vio malherido, pero optó por darse a la fuga.

El episodio ocurrió a las 18.20 de este martes en un terreno privado del paraje turístico. Horacio Chávez solía juntarse con el conductor de la camioneta a compartir bebidas alcohólicas.

Este martes no fue la excepción y ambos se reunieron en el patio de la vivienda. Sin embargo, el visitante, por alguna razón que por ahora es motivo de investigación, retrocedió con su vehículo y embistió al dueño de casa, provocándole heridas de gravedad. De acuerdo al relato de testigos, el sujeto descendió del vehículo y vio a Chávez tendido en el piso, con heridas severas, aunque decidió huir.

De inmediato los vecinos de la zona tomaron conocimiento de la situación y convocaron a Policía y ambulancias. Los médicos constataron el deceso de Chávez, El conductor de la camioneta, domiciliado en el Paraje Chacay, fue detenido horas más tarde y trasladado a la Comisaría 36 de Dina Huapi.

Fuente: El Cordillerano.