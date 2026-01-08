Origen del incendio en Puerto Patriada: Posibles acelerantes y responsabilidad humana

La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo trabaja en la investigación del incendio forestal que afecta a El Hoyo y Epuyén. Según declaró el fiscal Carlos Díaz Mayer, se están realizando tareas periciales y de campo para determinar con precisión el punto de inicio del fuego y los posibles responsables.

“Se está investigando el inicio del fuego. Estamos convocando a peritos de Policía Federal, a los expertos de siniestros de esa fuerza y también está trabajando nuestra brigada de investigación de la Policía de Chubut. Además, contamos con un perito designado en la jurisdicción, que ya estuvo en el campo realizando mediciones y determinaciones”, explicó Díaz Mayer.

Lugar y dinámica del inicio del fuego

De acuerdo con la fiscalía, el incendio se originó el lunes 5 de enero alrededor de las 15 hs, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada, cerca del ingreso de una vivienda familiar que sufrió la pérdida total de sus bienes. En ese momento, más de 3.000 turistas en la zona.

El fiscal confirmó que el sitio del inicio del fuego está aproximadamente identificado, y se están realizando mediciones y análisis en el terreno para precisar la dinámica y los factores que contribuyeron a su rápida propagación.

Intencionalidad y uso de acelerantes

Díaz Mayer detalló que existen elementos que permiten presumir la intervención humana directa en el inicio del incendio.

“Hubo otros incendios anteriores, de noviembre y diciembre, donde se determinó que se inició a partir de combustible. En este caso puntualmente, es la intervención humana con un acelerante o con nafta, lo que determina que alguien quiso prender ese fuego”, señaló el fiscal.

Acciones periciales y análisis científico

La investigación incluye medidas orientadas a recolectar evidencia técnica y científica:

Inspecciones y testimonios: La Brigada de Investigaciones de Lago Puelo y la Comisaría de El Hoyo realizan recorridas en terreno, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad.

Peritajes especializados: Se convocaron peritos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Chubut para determinar el punto de origen del fuego y detectar posibles acelerantes.

Análisis de laboratorio: Se tomaron muestras de suelo y vegetación para su estudio químico en laboratorios oficiales, y se utilizaron perros especializados en detección de combustibles.

Colaboración ciudadana clave

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración: cualquier testimonio, filmación o dato relevante sobre el inicio del incendio puede ser aportado en la comisaría más cercana o directamente en la fiscalía, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la causa penal.

“Estamos trabajando en pos de poder descubrir y determinar el inicio del incendio, y quiénes pudieron haber sido los que lo provocaron”, afirmó el fiscal.

La investigación se desarrolla en paralelo al operativo de contención del fuego, que continúa activo y representa un riesgo para zonas habitadas y para el bosque.

