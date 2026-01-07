23°
28° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina cholilaIncendios
07 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Extinguen el incendio forestal en Villa Lago Rivadavia tras tres días de combate

Luego de afectar más de 14 hectáreas de vegetación nativa e implantada cerca de Cholila, brigadistas confirmaron que no existen puntos calientes en el perímetro y dieron por finalizado el operativo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este miércoles por la tarde, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) declaró oficialmente extinguido el incendio forestal que se había desatado el pasado domingo 4 de enero en el sector de Villa Lago Rivadavia, ubicado a tres kilómetros de la localidad de Cholila. La determinación se tomó luego de que el personal de la Base de Servicio Cholila realizara exhaustivos recorridos de control sobre el perímetro y el interior del área afectada, donde se constató la ausencia total de puntos calientes.

 

De acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Bosques, el fuego afectó una superficie total de 14,7 hectáreas. El impacto ambiental alcanzó diversos tipos de vegetación, dañando sectores de bosque nativo, bosque implantado, arbustal y pastizal. Hasta el momento, los peritos trabajan para esclarecer la causa del inicio del siniestro, la cual permanece bajo investigación.

 

El operativo de control y liquidación contó con el trabajo articulado de la Base de Servicio Cholila junto al personal de comunicaciones, torreros y la Central de Coordinación y Despacho de Trevelin. Asimismo, brindaron soporte técnico la Regional Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el área técnica provincial. Las autoridades recordaron que el SPMF es la institución a cargo del incidente y la única fuente oficial autorizada para brindar información sobre el evento.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
2
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
3
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
4
 Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde
5
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -