La Asociación Sirio-Libanesa de Esquel sortea un millón de pesos por Reyes Magos

La Asociación Sirio-Libanesa de Esquel anunció la realización de un gran sorteo en efectivo por el Día de los Reyes Magos, una iniciativa que se llevará adelante este domingo y que busca, además, darle continuidad a las celebraciones por el centenario de la institución.

“Mi nombre es Pablo Cárdenas, yo soy de la Asociación Sirio-Libanesa de Esquel, parte de la Comisión Directiva. La idea era comentar un poco sobre este gran sorteo que vamos a estar haciendo este día, domingo, en el marco del Día por los Reyes Magos”, expresó.

Cárdenas explicó que la propuesta surge como una forma de acompañar una celebración tradicional y, al mismo tiempo, cerrar un ciclo institucional importante. “Nosotros también tratamos de acompañar toda la movida de los Reyes Magos, siempre todos los años acompañamos en algún tipo de evento, y este año la idea fue instaurar, por primera vez, un gran sorteo, con la idea de darle un cierre también a los festejos por los 100 años de la institución, que fueron el año pasado”, señaló.

El premio principal será de un millón de pesos en efectivo. “Entonces vamos a estar sorteando un premio de un millón de pesos, en efectivo, y bueno, la idea es esa, estamos vendiendo números que tienen un valor de 3.000 pesos”, detalló.

Quienes deseen participar pueden adquirir los números a través de distintos canales. “Pueden contactarse en las redes de la asociación, que es por Instagram, @siriolibanesaesquel, o también por WhatsApp, que es (2945) 548406, o bueno, a mi teléfono (2945) 465941”, indicó, y agregó que “tienen tiempo hasta el domingo mismo” para sumarse.

El sorteo se realizará en la sede de la institución. “Vamos a hacer el sorteo también ahí, en las instalaciones de la Asociación Sirio-Libanesa, vamos a estar confirmando por nuestras redes”, aclaró.

En este contexto, Cárdenas también adelantó que la institución evalúa acciones solidarias ante la situación que atraviesa la región. “Tenemos ganas de hacer una colecta para los bomberos de la comarca, así que también vamos a estar compartiendo ese tipo de informaciones”, expresó, destacando el rol social histórico de la asociación: “La idea es usar nuestro salón social para que los vecinos puedan acercarse, puedan colaborar”.

Además, anunció el inicio de las actividades de verano. “Ya esta semana arrancan los talleres de verano, va a estar la Escuela de Danzas Árabes dando talleres de danzas árabes, de belly dance, y también voy a estar yo con la Escuela de Danzas Folclóricas Sirio-Libanesas, que vamos a estar dando talleres intensivos de Dabke”, comentó.

Finalmente, recordó la trayectoria de la institución en la ciudad. “Son 100 años de historia, es la institución con la matrícula número 12 a nivel nacional, es la segunda más antigua en la Patagonia, entonces eso no se puede hacer si no es con el apoyo de la comunidad”, concluyó.

