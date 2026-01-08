Agua, curaciones y apoyo logístico: El rol del puesto sanitario en el frente del incendio

En medio del avance de las llamas, el Puesto Sanitario de Rincón de Lobos, dependiente del Hospital Rural El Hoyo, extendió sus horarios y reforzó su personal para asistir a la población y a los brigadistas en el epicentro de la contingencia.

“En este momento estamos abocados a la contingencia. Extendimos nuestro horario de atención que por lo general es de 8 a 14. El primer día lo hicimos casi de 24 horas y ahora seguimos con turnos, con cobertura hasta las 22 o 24 horas”, explicó Rita González, encargada del puesto sanitario.

Atención a vecinos y brigadistas

El puesto funciona como primer nivel de atención, realizando curaciones, suministrando colirios y analgésicos, y apoyando a los brigadistas con agua y elementos básicos:

“Los combatientes vienen por colirio, por barbijos, por curaciones, entonces estamos haciendo ese trabajo. La población todavía no está concurriendo porque están todos abocados a la defensa de sus hogares”, detalló González.

La atención se realiza con la colaboración de trabajadoras comunitarias, personal de enfermería y un móvil sanitario disponible para emergencias.

“También recibimos agua, porque contamos con una heladera para refrigerarla, y los brigadistas pueden abastecerse acá”, agregó.

Experiencia y compromiso en situaciones extremas

Rita González recordó que ya vivió una situación similar en 2012, durante otro incendio en Puerto Patriada, y subrayó la carga emocional que implica trabajar en estas emergencias:

“Se ve como cíclico, pero también moviliza un montón de sentimientos encontrados: la adrenalina de querer ayudar, pero también la impotencia y bronca. Pero estamos acá para ayudar”, señaló.

En este contexto, el puesto sanitario continúa funcionando como primer punto de referencia para la atención de urgencias leves, mientras el Hospital Rural El Hoyo se ocupa de los casos de mayor complejidad.

“Básicamente hacemos atención primaria; el resto de las consultas se pueden dirigir al hospital, donde hay médico y otro nivel de complejidad”, concluyó González.

O.P.